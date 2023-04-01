訪瓜地馬拉與僑界茶敘 總統：台灣持續走向世界成民主燈塔

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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市31日電）總統蔡英文今天訪問瓜地馬拉與僑界茶敘致詞表示，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一份心，台灣和世界的連結就多往前一步；台灣持續扮演全球經濟關鍵力量，也成為世界民主燈塔，為全球民主陣營照亮眼前充滿挑戰的道路。

總統率訪團於當地時間3月31日下午2時許，搭乘專機抵達瓜地馬拉國際機場，第一個行程是在下榻飯店與瓜國僑界代表、技術團同仁及役男茶敘，席開14桌超過百人參與，包括巴拿馬、薩爾瓦多等國僑胞遠道而來，現場氣氛熱絡。

總統致詞表示，全球經歷3年多疫情，終於能有比較自由的旅遊，她很高興能藉此機會來瓜地馬拉跟大家見面，並相信不論身在何處，大家的心情都一樣心繫台灣；此刻疫情趨緩，也歡迎鄉親回家看看，到台灣走一走。

總統說，台灣在這3年多疫情有很多改變，包括提高育兒津貼、為年輕人加薪減稅、推動長照2.0，以及協助產業升級與轉型，特別是中小企業受疫情衝擊較大，政府透過「疫後特別預算」協助度過難關；而台灣防疫表現獲國際社會肯定，捐贈防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到「Taiwan can help」的精神和行動。

她指出，台灣在包括俄烏戰爭、疫情造成全球供應鏈重組等國際局勢變化中受到許多關注，台灣對民主自由價值的堅持、蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星，一舉一動全世界都在看。

總統表示，過去3年台灣和民主夥伴及友邦，在各領域都有很多合作和突破。大家在瓜地馬拉的耕耘，就讓友邦看到台灣人的熱情、堅韌和努力；僑胞朋友在瓜國包括營建業、製造業、食品加工及進出口貿易等投資，各領域都有豐碩成果，為當地創造就業機會並促進經濟成長。

她強調，透過這些長期、踏實的合作，都能讓瓜地馬拉的人民，從日常生活中，實際感受到台灣的友誼。近日「中美洲經貿辦事處」籌辦的咖啡採購團，也來瓜國考察商機；經貿外交是政府很重視的一環，感謝考察團成員的支持，也祝福大家有滿滿收穫。

總統說，駐瓜國大使館連續幾年和台灣民間合作，捐贈瓜地馬拉輪椅和輔具，包括去年瓜國總統賈麥岱更親自主持捐贈儀式；這些來自台灣的愛心，讓瓜國偏鄉弱勢者在生活上能夠更舒適、更安全。

她指出，正因為有共同目標，就是希望讓台灣的力量，能夠在世界每個角落發揮影響力。大家都是台灣的驕傲，「謝謝你們，台灣有你們真好！」

總統最後強調，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一份心力，台灣和世界的連結就多往前一步；大家一起打拚，讓台灣持續扮演全球經濟關鍵力量，也成為世界民主燈塔，為全球民主陣營，照亮眼前充滿挑戰的道路。（編輯：林克倫）1120401