馬英九訪中 重慶行程聚焦抗日

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（中央社記者呂佳蓉重慶4日電）前總統馬英九今天下午前往重慶抗戰遺址博物館參訪。他在參訪時聽到重慶大轟炸的歷史解說時表示，當時日本專炸平民「很可惡」，之後得到報應。

重慶抗戰遺址博物館是中國在對日抗戰全面爆發後，國府遷都重慶時的軍事、政治、外交中樞舊址。

講解員在當中提到重慶大轟炸的歷史，馬英九直說，日本人很可惡，專炸平民，並兩度表示後來日本得到報應。

之後，馬英九又在參訪期間透露，「陳納德其實很愛慕蔣夫人，這很多人都不知道吧」？

馬英九今天上午前往張自忠烈士陵園祭悼，敬獻的花籃上寫著：「中國國民黨前主席馬英九暨全體團員敬獻」、「張自忠將軍永垂不朽」。馬英九多次眼眶濕潤，並在張自忠的孫子張慶成的陪同下參觀張自忠將軍紀念館。馬英九並向張慶成說，張自忠忍辱負重。

除了去訪重慶抗戰遺址博物館及祭悼張自忠外，馬英九今也到訪賽力斯汽車兩江智慧工廠與中國國民黨中央政治學校舊址。

馬英九一行昨天上午抵達重慶，傍晚會見中共重慶市委書記袁家軍。根據馬辦提供的新聞稿，袁家軍宴請時拿出一份「神秘禮物」，是重慶官方在檔案庫裡，找到馬英九父母過去在重慶的老照片、投書等資料與書信。

明天馬英九一行人將前往訪問中國大陸的最後一站上海。（編輯：邱國強）1120404