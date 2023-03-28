馬英九赴中國台辦副主任接機 鄭文燦：很意外

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（中央社記者曾智怡台北28日電）前總統馬英九昨天赴中，由中國大陸國台辦主任陳元豐等人接機。行政院副院長鄭文燦今天表示，友善、對等、尊嚴是兩岸互動基本出發點，以國台辦副主任接機，「大家都覺得很意外」，是否符合待客之道值得思考。

馬英九昨天下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海，由陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接；這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。

鄭文燦今天出席「天下雜誌SDGs雙日國際論壇」接受媒體訪問表示，兩岸互動上，友善、對等、尊嚴是基本出發點，「以國台辦副主任接機，是否符合待客之道，大家可以好好討論一下」。

他指出，追求兩岸和平是共同目標，希望中國不要設置政治路障，過去用外交圍堵、軍事威脅、認知作戰，希望顛覆台灣民主價值，並非好方法，這次前總統馬英九訪中「第一步、第一關用副主任（接機），讓大家都覺得很意外」。

副總統賴清德備戰2024總統大選，媒體報導駐美代表蕭美琴及前文化部長鄭麗君是最有機會出線副手的人選，對此，鄭文燦表示，兩位都是非常優秀的女性政治人才，「好的人才不管放在哪個位置，都會有很好的發揮」。（編輯：翟思嘉）1120328