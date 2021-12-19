上海教師質疑南京大屠殺遭開除 網路肉搜混戰

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（中央社台北19日電）上海一名教師因在課堂質疑南京大屠殺死亡數遭開除，疑似告密學生的電話號碼之後被公布，收到許多辱罵騷擾，然而，又有網友根據通話紀錄，整理出辱罵告密者的名單，稱當中有警員、學者。

上海震旦職業學院教師宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡數字的真實性，認為南京大屠殺「30萬人死」沒有數據支持，影片流傳網上引發圍剿後，校方立即以「發表錯誤言論」造成嚴重社會不良影響為由，將她開除。

明報報導，宋庚一被開除後，上傳影片的微博用戶「下唐寰化」17日在網路上表示自己只是將影片發布上網，並非拍攝者，但名字及電話都被公開，遭到「網暴」，收到大量短訊轟炸和騷擾電話，並聲稱已報警。

據「下唐寰化」在貼文中張貼的訊息截圖，內容多數責罵他「舉報告密」、「賣師求榮」。但由於中國大陸申辦手機需要實名制，有網民根據圖中的手機號碼，整理出多達幾百人的「攻擊愛國網友電話名單」。

有人發現這份名單中有多名疑似公務員、醫生、經常接受外媒訪問的學者等，有人稱「精日反賊們潛伏在媒體界和教育界很久了」、「料不到敵人原來都在內部」

還有人指出名單中有山西晉城一名警員，晉城警方前晚發文回應稱高度重視，會立即會同有關部門展開調查。

環球時報昨天也發文評論這件事，稱在涉及捍衛歷史真相和民族大義的問題上，使用「告密」一詞純屬偷換概念，稱這名學生不是「告密者」，是反對歷史虛無主義的「吹哨人」。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1101219