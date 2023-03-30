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馬英九武漢晨跑 下榻東湖賓館曾是毛澤東住處

2023/3/30 09:05（3/30 09:16 更新）
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訪問中國大陸的前總統馬英九，30日上午在武漢東湖賓館慢跑，巧遇台灣記者親切揮手回「早」。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日
訪問中國大陸的前總統馬英九，30日上午在武漢東湖賓館慢跑，巧遇台灣記者親切揮手回「早」。中央社記者呂佳蓉武漢攝 112年3月30日
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（中央社記者呂佳蓉武漢30日）前總統馬英九在中國大陸訪問的行程中，早晨仍持續在台灣的外出慢跑習慣。台灣記者今晨遇到他，喊了3次「馬總統早」，他也留步親切回應。

馬英九在武漢期間與隨團採訪的媒體記者住在東湖賓館，前中共領導人毛澤東曾多次下榻於此。

台灣的媒體記者今早也在東湖賓館晨間慢跑，巧遇馬英九正慢跑在湖岸邊，加上他本人與其隨團成員與維安人員，約有近20多人陪伴馬英九晨跑。

台灣記者遇到他時，喊了3次「馬總統早」，馬英九才意識到有人喊他，並且親切揮手連聲回應，「早」；接著台灣記者介紹自身後，詢問他，「昨天有沒有吃什麼小吃？」，馬英九則回，「我現在沒有準備要吃。」

東湖賓館建於1953年，前中共領導人毛澤東生前曾48次下榻於此，並主持政務，期間在東湖接待了64個國家的94批外國政要，讓這裡有「湖北中南海」之稱。（編輯：張淑伶）1120330

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