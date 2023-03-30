外交部感謝范德賴恩籲台海和平 盼深化與歐盟關係

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）歐盟執委會主席范德賴恩今天發表對中政策演說，呼籲台海和平穩定。對此，外交部感謝歐盟多次呼應7大工業國集團（G7）、美日英法等領袖峰會及重要國際會談的立場，將持續與歐盟及會員國加強友好關係，鞏固全球民主陣營。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天發表對中政策演說，指北京「對內更壓迫、對外更武斷」，呼籲台海和平穩定，但也強調歐盟與中國關係不是「非黑即白」，並提出歐盟在外交、經濟上對中國「去風險化」策略。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，注意到范德賴恩強調台海和平穩定的重要性，並表示亞洲是世界上成長最快速的區域，任何削弱區域穩定的行為皆影響全球安全、自由貿易及歐盟利益。

外交部說，范德賴恩演說也提到，中國不僅升高軍事態勢，亦加強假訊息與經貿脅迫政策，蓄意要求其他國家遵從，當台灣代表處在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立時，中國即對立陶宛及其他歐洲公司採取報復措施。

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外交部表示，感謝歐盟關切台海的和平穩定，且多次呼應G7、美日英法等領袖峰會及重要國際會談的立場，樂見歐盟最高領導階層以台灣在立陶宛設處為例，批判中國挾經貿力量，對他國施加經濟脅迫。

外交部指出，台灣為歐盟理念相近夥伴，支持維護供應鏈安全及全球自由民主秩序，並將在雙邊關係既有深厚基礎上，持續與歐盟及其會員國加強互利互惠的實質夥伴友好關係，團結鞏固全球民主陣營。（編輯：林克倫）1120330