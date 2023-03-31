蔡總統領全球領導力獎 獲讚第一線捍衛民主鬥士

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看見在飯店外抗議總統蔡英文到訪的中國僑民，傳統基金會創辦人佛訥說，「很不幸，民主的好友、美國民眾的好友，在美國受到這種歡迎與對峙」。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月31日

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（中央社記者江今葉紐約30日專電）總統蔡英文今晚獲頒哈德遜研究所「全球領導力獎」。研究所總裁兼執行長華特斯表示，這個獎是表彰蔡總統的勇氣與領導力，美國與世界許多國家將她視為對抗反民主的第一線捍衛民主鬥士。蔡總統也在會上暢談捍衛民主。

總統蔡英文今晚受邀出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）在紐約舉辦「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）、總裁兼執行長華特斯（John Walters）手中，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

華特斯會後接受訪問時表示，多年前就決定將這個獎頒給蔡總統，以表彰她的勇氣、領導力，以及做為美國盟友與捍衛民主自由原則的立場。美國與世界許多國家將她視為對抗反民主的第一線捍衛民主鬥士。

至於蔡總統和他的對談談了些什麼，華特斯透露，安全、經貿議題都有討論，但最重要的是捍衛民主。蔡總統提醒美國民眾，台灣的力量在於是民主政體，民眾可以表達自己觀點、擁有投票權，政府會傾聽民眾的聲音。

他指出，蔡總統是捍衛民主的鮮活例子，即使美國人民也能從她與台灣民眾學習到重要一課。

傳統基金會（Heritage Foundation）創辦人佛訥（Edwin Feulner）也出席今晚頒獎典禮。他會前接受訪問時表示，很榮幸能出席今晚頒獎典禮，這不僅是表彰蔡總統，也表彰台美自由人民之間的密切關係，能夠說「是的，我們在個人權利、自由與民主方面有許多共同之處」。

抵達時正好碰上中國僑民在蔡總統頒獎晚宴飯店外抗議的佛訥說，「很不幸，民主的好友、美國民眾的好友，在美國受到這種歡迎與對峙」，美國向來堅信言論自由，遭糕的是世上卻有一群人試圖阻止言論自由，試圖阻止和平聚會，互相傾聽，阻止他人頌揚民主與自由，特別是針對台灣。

美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春則透露，蔡總統談到台灣目前面臨的困難，國際上中共打壓，用武力不斷威懾。蔡總統表述台灣人民和政府的決心，感謝美國人民和政府對台灣的大力支持。

他指出，蔡總統也談到台灣與美國之間可以更進一步合作的領域，尤其是在防務、半導體等方面。（編輯：陳惠珍）1120331

哈德遜研究所總裁兼執行長華特斯（John Walters）表示，頒發「全球領導力獎」給蔡總統是要表彰她的勇氣與領導力。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月31日

總統蔡英文美東時間30日獲頒哈德遜研究所「全球領導力獎」。美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春說，蔡總統在頒獎典禮上談到台灣面臨的困難，國際上中共打壓、武力威懾。蔡總統表述台灣人民和政府的決心，感謝美國人民和政府支持台灣。中央社記者江今葉紐約攝 112年3月31日