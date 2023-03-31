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蔡總統紐約行 友邦代表力挺台灣拓國際空間

2023/3/31 09:11（3/31 09:21 更新）
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總統蔡英文30日在駐紐約辦事處會晤友邦官員，與會的史瓦帝尼駐聯合國常任代表戴敏尼（Thamie Dlamini）說，台灣需要充分參與國際社會，以利解決全球各項問題。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月31日
總統蔡英文30日在駐紐約辦事處會晤友邦官員，與會的史瓦帝尼駐聯合國常任代表戴敏尼（Thamie Dlamini）說，台灣需要充分參與國際社會，以利解決全球各項問題。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月31日
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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）總統蔡英文今天在紐約會見友邦駐聯合國官員。與會的史瓦帝尼駐聯合國常任代表戴敏尼說，台灣是全球最棒的民主國家之一，需要充分參與國際社會，以利解決全球各項問題。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約第2天，在駐紐約辦事處會晤友邦駐聯合國官員及理念相近國家代表。這場閉門活動歷時約半小時，截至發稿，總統府與駐紐約辦事處尚未公布相關訊息。

據了解，中華民國13個邦交國及對台友好的馬爾他騎士團等理念相近國家都有派員出席。

戴敏尼（Thamie Dlamini）會後接受中央社採訪時說，蔡總統、外交部長吳釗燮及其他代表團高層在駐紐約辦事處會見台灣友邦代表與國際友人，別具意義，與會國家嘗試支持台灣，確保台灣能充分參與國際社會。

他表示：「我們堅信，多邊主義蓬勃發展需要像台灣這類國家扮演更重要的角色。」

戴敏尼說，蔡總統此行除維繫邦誼外，也結交很多好友。友邦樂見蔡總統主動出擊，與相關國家不斷重申友誼和團結，因為當今一切全球問題都需要各方團結才能解決。台灣是全球最棒的民主國家之一，秉持民主價值、原則，蔡總統出訪表達台灣協助世界的志向，深具意義。

蔡總統出訪前，北京對台加強外交施壓，上週末與宏都拉斯建交，中華民國與邦誼82年的宏都拉斯斷交。

戴敏尼說，活動期間沒有談到台宏斷交議題，「他們（宏都拉斯）這麼做有其理由，我們予以尊重」。

曾任駐台大使8年的戴敏尼表示，史瓦帝尼王國和其他友邦堅定承諾與台灣發展緊密的雙邊關係，「我們加強且拓展各方面合作，而非減少合作；我們希望加強認識彼此，把民間外交當做維繫堅實邦交關係的驅動力」。

戴敏尼說：「我們想向台灣人民保證，我們這些友邦將持續支持台灣。在史瓦帝尼王國，我國元首一向說，就算只剩台灣這個邦交國，我們也會接受。我們與這個美麗國度的友誼堅定，對此感到驕傲且懷抱感恩的心。」（編輯：陳惠珍）1120331

#戴敏尼
#台灣
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