蔡總統訪馬雅文明遺跡 瓜地馬拉重申邦誼穩定

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（中央社瓜地馬拉市1日綜合外電報導）總統蔡英文今天和瓜地馬拉總統賈麥岱一起參訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾國家公園，兩人還在該國最重要文化資產「大美洲豹」（el gran JAGUAR）金字塔前欣賞文化表演。

法新社報導，蔡總統與賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）在蒂卡爾（Tikal）國家公園的壯麗遺跡前握手，並誓言在面對中國外交攻勢之際維持堅定邦誼。

瓜國文化部次長巴里沃斯（Jenny Barrios）說，與會政要「今天見證了兩國邦誼的強化」。

兩位總統步行至附近的濱海大道，握手合影留念，同時在馬雅舞蹈表演中點燃篝火。他們還欣賞了馬雅時代的傳統球賽。

接下來，蔡總統將參觀由台灣捐助2200萬美元協助興建、位於瓜國西部的齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院。

總統隨後將轉往貝里斯（Belize），3日會見總理布里仙紐（John Briceno），並於4日離開。

在返國途中，蔡英文將在加州停留，以與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。（譯者：施施）1120402