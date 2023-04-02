賈麥岱：台若在拉美只剩一個邦交國 一定是瓜地馬拉

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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市1日電）總統蔡英文今天宴請瓜地馬拉總統賈麥岱，感謝國事繁忙之餘全程陪同。賈麥岱說，如果在拉丁美洲，中華民國台灣只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉，他建議台灣與瓜地馬拉間能有直航班機；同時，賈麥岱預定於4月底到台灣進行國是訪問。

有關台瓜直航班機提議，黨政人士表示，賈麥岱意思主是讓台灣與瓜地馬拉可以直飛或增加航線、航班，總統也表達會帶回台灣研究。

蔡總統率團訪問友邦瓜地馬拉的三天兩夜行程進入尾聲，總統晚間在下榻飯店舉行答謝宴，感謝賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）在國事繁忙之餘撥冗全程陪同，她代表全體訪問團，表達最深的感謝。

總統致詞表示，睽違6年再次訪問瓜地馬拉，充分感受到許多進步和改變。瓜地馬拉對歷史古蹟，及對大自然的尊重愛護，讓人印象深刻，值得學習，她會將這些寶貴經驗帶回台灣。

總統說，她與瓜地馬拉總統賈麥岱共同見證兩國簽署「基本合作協定」，也在蒂卡爾（Tikal）公園感受到馬雅文明的莊嚴和魅力；明天也將一起參加齊瑪德南戈公立醫院的贈交典禮，期待這項合作能夠守護更多民眾的健康。

此外，總統強調，非常認同賈麥岱在推動婦女賦權方面的理念，也期待繼續開拓更多這方面的合作計畫，透過密集的參訪，共同見證雙方多年來的合作成果，也開啟了往後更多的合作計畫，意義重大。

賈麥岱致詞表示，世界在重組，有些強權不再是強權，有些不是強權變成了強權，看到國家的自由、民主、人民的自決受到了嚴重的威脅。不久前，有一位拉丁美洲總統跟他說：「你看台灣的友邦愈來愈少」，他想跟這位總統說：「如果在拉丁美洲，中華民國台灣只剩下一個邦交國，一定就是瓜地馬拉」，現場響起熱烈掌聲。

同時，他也感謝蔡總統的邀請，再過三個禮拜將啟程前往台灣進行國是訪問，內心非常期待可以盡快再次與蔡總統見面。賈麥岱說，這兩三天的接觸，更加深入了解雙方的一些想法，進行許多意見交流，發現對許多事情的看法、想法與目標都是一致的。

賈麥岱表示，現在是台灣與瓜地馬拉團結一心與表達最深感謝時刻，因為只有中華民國台灣是唯一的邦交國，不論好或壞時刻一直都在瓜地馬拉身邊，從來都沒有拋棄過，他稱讚蔡總統有堅強的意志力與體力，尤其今天在蒂卡爾國家公園，總統爬上金字塔的速度比所有在場年輕的媒體朋友們都還要更快。

他提到，蔡總統此行只看到瓜地馬拉這個國家很小的一部分，瓜地馬拉有無限潛力與美麗風貌值得深入了解，他建議，台灣與瓜地馬拉必須更密切結合在一起，加強連結，期待台灣與瓜地馬拉間能有直航，可經過洛杉磯直接飛到台北，讓拉丁美洲更接近台灣，讓台灣可以透過瓜地馬拉更接近整個拉丁美洲，讓所有拉丁美洲的人透過瓜地馬拉更認識台灣。

賈麥岱重申，瓜地馬拉對台灣最堅定的承諾，一定會在國際所有論壇上成為台灣的聲音，伸張正義，讓全世界承認中華民國的主權，讓聯合國及世界所有國家都能夠認識台灣真正的價值，「台灣加油、台灣萬歲」。

蔡總統預計明天搭乘專機到此行第二站貝里斯訪問。（編輯：林淑媛）1120402