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蔡總統出訪友邦
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率考察團訪貝里斯 總統：努力促進雙邊文化經貿交流

2023/4/3 10:16（4/3 10:24 更新）
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總統蔡英文（前左2）搭乘專機前往友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，下機後接受禮兵致意。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
總統蔡英文（前左2）搭乘專機前往友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，下機後接受禮兵致意。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
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（中央社記者溫貴香貝里斯市2日電）率團在貝里斯訪問的總統蔡英文今天表示，由工業界組成的考察團具有堅強購買能力，在前一站瓜地馬拉買咖啡，讓她非常有面子，來到貝里斯則要採購可可與辣椒醬；未來會持續努力，希望促進台灣與貝里斯的文化與經貿交流。

總統說，明天下午要到中央農場國家種羊中心視察「貝羊計畫」，相信會有很豐碩的成果。

總統下午抵達友邦貝里斯訪問，晚間出席在貝里斯比特摩爾廣場飯店舉行的僑宴，席開15桌。僑務委員會委員長徐佳青致詞時形容，訪團一下飛機就感受到非常大熱情，從高原涼爽天氣來到熱情的海邊，這股熱浪如同僑胞熱情，感覺很不一樣。

總統致詞時特別介紹考察團，透露堅強的購買能力讓她在前一站瓜地馬拉非常有面子，考察團在瓜地馬拉購買咖啡，來到貝里斯則要購買可可與辣椒醬。

蔡總統表示，上次訪問貝里斯是在2018年擔任總統的第三年，這次則是在總統第二任任期將於明年到期時訪問，現階段疫情也剛好告一個段落，可以訪問邦交國，與僑民有見面的機會。

她說，雖然貝里斯與台灣距離很遙遠，但大家的心一直都很近，三年來共同面對疫情的挑戰，當台灣捐贈口罩給各個國家時，僑界也向國際社會提供防疫物資，每當談到台灣對國際貢獻與善的循環，僑胞們是其中一份子，謝謝大家的努力。

總統指出，僑胞在貝里斯努力工作，讓台灣與貝里斯的邦誼愈來愈穩固，她明天下午要去了解種羊生產的計畫，相信經過這幾年的努力會有很豐碩的成果。

總統表示，未來會持續努力，希望促進台灣與貝里斯的文化與經貿交流，也讓台灣民眾品嘗來自貝里斯的好滋味。

總統強調，台灣是世界的台灣，民主與自由是台灣與國際溝通的共通語言，也是通往世界關鍵道路，會堅定守護共同信仰的價值，為全球繁榮與區域和平穩定做出更多的貢獻，一起努力給世界一個更好的台灣。

總統3日在貝里斯有多項重要行程，包括見證台灣與貝里斯兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式，赴外交部總部大樓與貝里斯總理布里仙紐雙邊會談，以及到貝里斯國會發表演說並接受貝國參眾兩院呈遞友台動議等。（編輯：林淑媛）1120403

總統蔡英文（前左）前往中美洲友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）（前右）在機場歡迎蔡總統及隨團成員訪問貝里斯。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
總統蔡英文（前左）前往中美洲友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）（前右）在機場歡迎蔡總統及隨團成員訪問貝里斯。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
總統蔡英文（左，受禮台上者）到中美洲友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，蔡總統下專機後登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌，儀式簡單隆重。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
總統蔡英文（左，受禮台上者）到中美洲友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，蔡總統下專機後登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌，儀式簡單隆重。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
總統蔡英文出訪中美洲友邦，當地時間2日下午抵達貝里斯國際機場，接受貝里斯隆重軍禮歡迎。貝里斯禮兵於機場列隊迎接蔡總統。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
總統蔡英文出訪中美洲友邦，當地時間2日下午抵達貝里斯國際機場，接受貝里斯隆重軍禮歡迎。貝里斯禮兵於機場列隊迎接蔡總統。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
總統蔡英文搭乘專機前往友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，貝國禮兵列隊致敬歡迎。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
總統蔡英文搭乘專機前往友邦貝里斯訪問，於當地時間2日下午抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，貝國禮兵列隊致敬歡迎。中央社記者趙世勳攝 112年4月3日
#貝里斯
#台灣
#蔡英文
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