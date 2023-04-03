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蔡總統5日加州見麥卡錫 府：中國沒有置喙餘地

2023/4/3 23:15
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（中央社記者溫貴香貝里斯市3日電）總統府今天證實，總統蔡英文將於美西時間4月5日，出席由美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）主辦的雙方會談。總統府發言人林聿禪表示，此為2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫的辦公室今天宣布，他將於美西時間4月5日在加州擔任東道主，會晤台灣總統蔡英文；此次會面將有共和及民主兩黨人士參與，地點在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行。

中國外交部發言人毛寧今天針對總統蔡英文若與麥卡錫會晤，中方將採取哪些反制措施及是否進行軍演回應說，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

對此，林聿禪回應，台灣與民主國家間的交流，是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

總統府今天表示，蔡總統將於美西時間4月5日，出席由麥卡錫主辦的雙方會談，總統府公共事務室將協助正在貝里斯隨同總統出訪的採訪團後續採訪事宜。（編輯：林克倫）1120403

#麥卡錫
#蔡英文
#總統府公共事務室
麥卡錫
彭博：美淡化蔡總統過境 中國想塑造和平形象不致反應過度華爾街日報：蔡總統過境美國 美中關係再受考驗
蔡英文
美眾議長麥卡錫：4/5在加州會晤蔡總統馬辦回批兩國論 陸委會：兩岸互不隸屬是事實
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