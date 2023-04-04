貝里斯國會演說 蔡總統：台貝友誼非建構在空洞承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香貝爾墨邦市3日電）總統蔡英文今天在友邦貝里斯國會發表演說，強調台灣和貝里斯的友誼，不是建構在空洞的承諾、或領導人一時政治想法，有些國家試圖破壞兩國友誼，但基於共同價值和更繁榮和平的未來願景，台貝仍緊密相連；兩國亦將持續一起努力證明，民主國家能夠互相幫助實現目標。

總統訪問貝里斯第2天行程，今天上午前往外交部總部大樓與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談後，赴貝里斯國會發表演說，並接受貝國參眾兩院呈遞友台動議。

總統抵達後，由布里仙紐及反對黨領袖巴洛（Shyne Barrow）議員親迎，隨後在眾議院議長伍姿（Valerie Woods）及參議院議長特倫琪（Carolyn Trench-Sandiford）陪同下，進入國會議場發表國會演說。

總統演說時提到，她一直期盼能早點回到貝里斯，但受困於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。在努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰正等著，諸如氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性者，莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。

總統表示，台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅。近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，無法成為貢獻國際社會的一員。

她細數從聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）到聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲；貝里斯一直是台灣在國際參與上，最強且有力的倡議者。

總統說，去年5月就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」；她藉此感謝貝里斯政府和所有國會議員，此堅定的友誼和支持，對台灣意義重大。

她提到，台灣是貝里斯第10大貿易夥伴，希望能拓展更多合作。「台貝經濟合作協定」生效以來，2022年貝里斯對台出口額成長幅度為2021年的317%，即324萬美元。在台灣很受歡迎，她個人也很喜愛的Marie Sharp辣椒醬就是最好例子。

此外，台灣已開始著手開發貝里斯海鮮產業市場，台貝兩國企業已簽署合作意向書，同意進口價值200萬美元的貝里斯龍蝦；台灣政府正努力簡化流程，加速進口貝國海產，讓更多貝里斯美味登上台灣餐桌，在貝國的咖啡與可可考察團也正在探尋合作機會。

總統表示，台灣和貝里斯雖然地理距離遙遠，但兩國關係緊密堅實，具相似的歷史，例如歷經殖民統治，重新崛起並克服過去困境，而今秉持民主價值，並毫不猶豫地面對眼前挑戰。兩國的成功，證明了勇氣、努力、決心和勤奮所能達到的成就。

她重申，「台灣和貝里斯的友誼，不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法」。這段友誼34年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。

總統說，有些國家試圖破壞台貝兩國友誼，但基於共同價值和更繁榮和平的未來願景，仍然緊密相連；兩國也將持續一起努力，證明民主國家能夠互相幫助實現目標。

她表示，在真正的朋友面前，請讓她重申台灣對支持雙方夥伴關係堅實的承諾。

國會演說結束後，由總理布里仙紐致贈象徵堅定支持台貝邦誼的「2023支持民主台灣動議」。當日中午，蔡總統接受察芙拉（Froyla Tzalam）總督伉儷國宴款待。（編輯：林克倫）1120404