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王定宇：美眾院外委會主席6日訪台 將拜會蔡總統及立法院

2023/4/2 20:57（4/2 21:33 更新）
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美國眾議院外交委員會主席麥考爾預計6日率團訪台，除拜會總統蔡英文，立法院外交及國防委員會將安排交流活動，讓美方了解台灣面對的威脅與困境。（路透社）
美國眾議院外交委員會主席麥考爾預計6日率團訪台，除拜會總統蔡英文，立法院外交及國防委員會將安排交流活動，讓美方了解台灣面對的威脅與困境。（路透社）
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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）立法院長游錫堃今天表示，最近會有美國國會訪問團來台。民進黨立委王定宇證實，美國眾議院外交委員會主席麥考爾預計6日率團訪台，除拜會總統蔡英文，立法院外交及國防委員會將安排交流活動，讓美方了解台灣面對的威脅與困境。

游錫堃今天上午前往宜蘭縣冬山鄉出席活動時，透露美國近期將有國會訪問團來台。王定宇下午證實，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）預計6日率領訪問團來台，並將拜會蔡總統。

王定宇表示，立法院外交及國防委員會將會安排與訪團交流活動。他指出，麥考爾是美國國會重要的外交政治領袖，訪台後能獲得第一手消息，以了解台灣面對的威脅、困境與需求，並帶回華府提供美國政府作為決策參考，「對台灣而言，符合國家利益，要正面看待」。（編輯：蘇志宗）1120402

#王定宇
#游錫堃
#麥考爾
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