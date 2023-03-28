加拿大跨黨派議員4月訪台 與台立委討論因應中國干預

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（中央社渥太華28日綜合外電報導）加拿大「環球郵報」報導，一支加國國會議員代表團將於4月9日啟程訪台，並與台灣立委會面，藉此聲援遭受北京威脅的台灣。與此同時，加拿大也在應付來自中國政府的干預。

根據「環球郵報」（The Globe and Mail），代表團成員含自由黨眾議員馬凱（John McKay），以及保守黨專責外交事務的眾議員莊文浩（Michael Chong）等人。莊文浩在2021年遭中國制裁。

同行議員還包括左派新民主黨（New Democratic Party）眾議員麥佛遜（Heather McPherson）、魁人政團黨（Bloc Quebecois）眾議員貝哲洪（Stephane Bergeron），以及保守黨議員貝詹（James Bezan）。

加拿大之前逮捕華為財務長孟晚舟後，中國接著逮捕並長期囚禁兩名加拿大公民，重創加中關係。而在環球郵報等媒體報導中國致力干預加拿大政治後，兩國關係又繼續惡化。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已就中國干預加拿大政治一事啟動3項不同的調查，在野黨也呼籲公開調查。

馬凱表示，他期待與台灣立委討論如何因應中國干預，「我有興趣聽取他們如何處理外國干預，因為我確信他們比我們更內行且熟練」。

馬凱還說，此行是對一個年輕民主政體展現支持的方式，他並形容，台灣如今已成為「尊重法治的模範國家」。

馬凱表示，「我認為我方的訊息是─我們尊重一個民主國家以自己方式生活的意願」，他希望此行能「鼓勵台灣政府與人民」。

麥佛遜則說，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制已經解除，此行象徵與台灣恢復正常的國會間關係；她亟思了解台灣與國內原住民的關係，以及台灣在永續發展上的努力。

莊文浩指出，在與台灣缺乏正式外交關係的情況下，使得外國議員訪台意義變得如此重要，「這類訪問強化民主政體與台灣之間的關係，並清楚顯示中國任何軍事行動都將付出代價」。

中國駐渥太華大使館今天未立即回應「環球郵報」的置評要求。

去年10月，台加國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）亦曾率團訪台，訪團成員包括眾議員亞可諾（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、馬泰爾（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）等共5位跨黨派聯邦眾議員，展現加國國會對台灣的堅定支持。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120328