溫哥華首位華裔當選市長 加媒：中國涉干預選舉

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（中央社記者程愛芬溫哥華16日專電）加拿大選舉遭到中國干預的事件不斷擴大，加媒引述一份加拿大安全情報局的文件報導，中國政府相中一個人選，並動用溫哥華僑團力量，涉嫌干預去年的溫哥華市政選舉。

這場選舉，對台灣友好的前市長史都華（Kennedy Stewart）落敗，香港移民後代沈觀健（Ken Sim）成為溫哥華首位華裔市長。

沈觀健今天在記者會上駁斥媒體影射性的報道，表示這類指控是出於種族動機，他說：「如果我是一名白人男性，就不會有這種對話了。」

加拿大「環球郵報」（The Golbal and Mail）取得加拿大安全情報局的一份文件，其中概述時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲對中國僑民下指導棋，企圖讓親北京的候選人勝出。佟曉玲說：「需要讓所有符合條件的選民出來投票，選出一名特定的華裔加拿大人候選人。」

文件中提到，佟曉玲相中一個人選，並綜合各方意見，以評估此人是否「值得栽培」。安全情報局文件中沒有提到這個人的名字。

史都華在任內不避諱批評中國侵犯人權，多次讚揚台灣民主成就，積極推動溫哥華與高雄結為「友誼城市」（Friendship City）。當時，中國駐溫哥華領事館嚴詞批評史都華，表示「台灣是中國的一部分，堅決反對溫哥華與台灣官方有接觸機制」。

­去年的溫哥華市政選舉中，沈觀健擊敗史都華，兩人得票數相差3.7萬票。史都華本人說並非中國干預導致敗選，但強調佟曉玲公然干涉加拿大內政，聯邦政府不應容忍，早就應將她驅逐。

溫哥華台灣僑務委員蔡春松對中央社說：「中國惡勢力處處在，只要是友台的政治人物就會成為箭靶，這不僅傷害台加之間的關係，也傷害加拿大民主體制，聯邦政府不應該姑息養奸。」

加拿大安全情報局今天發出的聲明中說：「中華人民共和國和中國共產黨將加拿大人視為目標，且進行干預活動，是對加拿大安全最重大的戰略威脅。」

先前有媒體披露加拿大安全情報局的其他文件，顯示中國涉及在2019年與2021年聯邦選舉期間秘密資助或涉入某些候選人的競選活動，消息令加國人民譁然。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天任命前總督強斯敦（David Johnston）擔任特別報告員，調查中國涉嫌干預選舉的指控。（編輯：馮昭）1120317