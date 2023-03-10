調查：中國在蒙特婁設海外「警察局」 恐嚇騷擾華裔加拿大人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

加拿大蒙特婁地區兩處中心傳出被用來作為中國政府支持的「警察局」，以恐嚇或騷擾華裔加拿大人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華9日綜合外電報導）加拿大蒙特婁（Montreal）地區兩處中心傳出被用來作為中國政府支持的「警察局」，以恐嚇或騷擾華裔加拿大人，加國警方今天表示正在調查這項指控。

路透社報導，這項調查讓中國干涉加拿大內政的指控甚囂塵上，包括加拿大指責中國試圖影響最近兩次選舉，不過中國否認了這些指控。

魁北克省加拿大皇家騎警（RCMP）透過聲明表示：「我們正採取警務行動，目的在於發現並阻止這類由外國政府支持的犯罪活動，這些活動恐威脅加拿大居民的安全。」

美國和荷蘭等國也進行了類似調查。此前，總部設在歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月發布一份報告，詳細說明全球主要城市中存在數十個中國警方的所謂「服務站」。

去年11月，安大略省皇家騎警也對多倫多地區華人「警察服務站」的類似報導展開調查，不過安大略省皇家騎警並未回應關於此事的置評請求。

中國駐渥太華大使館並未立即回應記者的置評請求，不過使館先前曾表示，中國境外有一些由當地志願者，而非中國警察運作的中心，旨在幫助中國公民更新證件，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供其他遭到中斷的服務。

魁北克皇家騎警表示，加拿大華人已成為蒙特婁與附近寶樂沙（Brossard）兩個中心「進行可能活動的受害者」，警方認定這兩個中心可能是由北京當局運作的警察局。

加拿大皇家騎警表示：「這些活動以及任何其他形式的恐嚇、騷擾，或針對加拿大僑民社區或個人的有害行為，都是不能容忍的。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）6日表示，他將任命一名獨立的特別調查員來調查這些指控，並宣布對外國涉嫌干預的行為另外展開新的調查。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120310