德媒：中國控制公費留學生 不服從指示會開鍘

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（中央社台北8日電）中國每年數萬名公費留學生負笈海外，卻被剝奪所夢想的自由，德媒披露他們被迫強制效忠，需服從外館指導及定期匯報學習情況，若不遵守或退出除需繳還獎學金，還要支付高額違約金。

德國之聲7日以「中國如何控制在德留學的精英學子」為題刊出報導，指與德國獨立媒體Correctiv合作研究揭示一項現象，對獲得中國政府獎學金赴德留學的學生而言，忠於政府是頭等大事，一份「緊箍咒」的限制性協議讓他們俯首聽命，但這種協議違反了德國的學術自由原則。

報導指出，在德國留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其是得到中國國家留學基金管理委員會獎學金的學生們，他們簽署協議承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」，且有義務經常向中國大使館匯報情況。違反協議者可能遭到處罰。

報導刊出最新一份簽署於2021年的協議書，共有9頁， 協議的核心是對政府宣誓絕對忠誠，「樹立為國服務、回國服務的責任感和使命感」。簽署者保證「不從事有損祖國利益和安全的活動」。

協議中還規定，獎學金生必須「自覺維護祖國榮譽」，「留學期間應服從駐外使（領）館的指導和管理……」。定期向使領館及國內推選單位匯報學習進展情況，並填報一份「情況報告表」，顯然是為第三方收集訊息所用。

如果出現「無正當理由未完成學業」或「未經許可單方終止協議」，除了要退還獎學金之外，還要支付一筆違約金。按照協議規定，4年資助金額是人民幣56萬元（約新台幣250萬元）。

德國馬歇爾基金會亞洲項目的中國問題專家馬曉月（Mareike Ohlberg）認為，中國留學基金委的協議顯示出中國共產黨的「控制慾」，及顯而易見的動員號召，「人們被積極鼓勵，在發生對國家不利的情況時加以介入」。

馬曉月分析，中國民眾在國外也並不自由，而是繼續處於黨的監控之下，而且損害國家利益被視為最為嚴重的毀約行為，「這一條甚至還排在有犯罪行為之前，也就是說比謀殺還嚴重」。

不過，究竟什麼才是損害中國利益的行為，協議中刻意沒有具體說明，同樣模糊的是當事人會遭遇到怎樣的後果。

一名簽署了協議的年輕人講述自身的恐懼，他表示，自己絕不敢在德國參與示威活動，因為中國使領館會做出「非常嚴厲」的反應，且回到中國在機場就遭到審問，「他們問我，我是不是認識這個或那個人。我總是說，是的是的，但我不知道這些人都做了什麼」。

依中國留學基金委的說法，過去5年中國向外國派出12萬4000名獎學金生。

慕尼黑大學2005年與中國留學基金委簽署協議，迄今為止，共有492名中國留學基金委獎學金生參與。慕尼黑大學將中國留學基金委稱為「國際關係的支柱之一」，並表達「真摯感謝」。

另2009年以來，共有487名中國留學基金委獎學金生就讀柏林自由大學，自稱與中國留學基金委維持「特別優先的夥伴關係」；但是這些學校不知存在「企圖恐嚇」行為。

慕尼黑大學表示，對於中國獎學金生和中國政府之間簽署協議的事情並不知情，校方也從未得到報告稱有人試圖恐嚇中國獎學金生。

柏林自由大學則表示，對於相關協議的個案並不知情。「但是我們知道，受資助者在資助期限結束後必須返回中國，否則顯然必須繳回獎學金」。

德國聯邦議院教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring）認為，中國留學基金委的協議侵犯了德國基本法確保的學術自由，「對於一黨專政和愛國思想的強制效忠，以及對於所謂違約行為的連坐制，這使得以好奇心、自由精神和創造力為特色的共同的、獨立的科研工作變得毫無可能」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120308