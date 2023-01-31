中國突取消認證經線上授課文憑 留學生抱怨哀號

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（中央社台北31日電）中國政府28日突然宣布不再認可經線上授課頒發的文憑，僅呼籲留學生儘快返校展開實體的校園生活，得臨時趕辦簽證負笈他鄉的學生紛紛哀號並抱怨當局，簡直不把他們當人看。

綜合德國之聲（DW）與美國之音（VOA）30與31日報導，負責認證海外學歷文憑的中國教育部留學服務中心28日發公告，不再認可今年春季班（南半球秋季班）及日後以跨境線上授課獲頒的文憑。

公告指出，如今許多主要留學目的地均已開放邊境，院校全面恢復實體授課，因此決定取消疫情期間的特殊認證規則，呼籲留學生儘快返校修習。

然而在特殊規定取消之前，因受疫情影響，被迫選擇線上修讀的留學生，已獲得學位仍可得到認證。

由於多數北半球的大學春季班已開學，南半球的大學隨即將展開暑假後的秋季班，此時突然宣布中國留學生必須返校，無論申辦簽證、訂購機票啟程及預定住宿都令人措手不及，。

氣憤不已的留學生紛紛在中國社群網站微博發文抱怨：「是我不想去嗎？我想去啊！按照計劃我下半年就去了，現在我簽證沒辦、房子租不起，課程還都註冊完了，客觀的情況考慮一下吧。」

自稱留學澳洲的學生說：「還有10天就開學了，竟然發出這麼一則公告，有考慮過我們那麼多留學生的感受嗎？…我們哪來的時間去拿簽證，你包機我們去上學，我們去住橋洞？保險都沒買，但凡你早幾個月發，也不會是這樣的情況。」

還有找不到房子的留學生反問當局：「這種消息難道不應該至少提前半年通知嗎？大使館提供住宿嗎？」、「離學校開學只有幾天了，你們不是認真的吧？他們不把留學生當人看呀！」、「（中國）留學生也需要被尊重，留學生也是中國人。」

也有人質疑這道公告發布的時機：「美國大學已經開學一週左右了，課程修改申請管道已於上週五關閉，早不發晚不發非得註冊管道關閉後發出來，還扯什麼教育公平，還能再要點臉嗎？」

香港「南華早報」（SCMP）29日報導，大疫期間中國政府採清零嚴封控防疫而衍生的次生災難，嚇壞在海外求學的留學生，以致海外學成也不想回家。

像是負笈美國南加大（University of Southern California）的Zoe Qiu說，因去年上海長達數月的封城，對於學成歸國深感恐懼，並說原本是欣慕西方文化有意在海外定居，眼下則是害怕在中國度日。

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如今當局又突然宣布勢必造成留學生困擾的文憑認證新措施，猶如挪威奧斯陸大學文化研究與東方語言學系教授何海雲（Heidi Ostbo Haugen）所言，通常人們決定移民的原因多重，但過去3年，中國的經濟、政治與文化因素卻把學子們全往國外推。

深感不平的留學生也說：「中國人應該受到國家的保護而不是國家的排擠，留學生會在（外國）學校規定的時間內按時返回學校上課，而不是被自己的祖國趕出去。」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120131