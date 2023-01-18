高失業率與經濟不振 中國Z世代對前景悲觀

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（中央社台北18日電）中國解除近3年防疫管制措施，然而對於1995至2010年出生的Z世代而言，抗爭過後並未給生活帶來更好成果。外媒報導，面對高失業率和不振的經濟成長，令他們悲觀且對領導人的信任下降。

去年11月下旬，中國的年輕人們為了抗議清零政策走上街頭，成為中國國家主席習近平上任10年來，中國最大的一次「群眾憤怒」。雖然抗議加速了COVID-19的嚴格防疫措施結束，然而對年輕人來說，問題並未解決。

路透社引述分析指出，中國的Z世代是中國所有年齡層中「最悲觀的」，他們在實現更好的生活這一課題上，面對更難以克服的困境。

國際管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）一份對4000名中國人進行的調查發現，在所有年齡層中，Z世代對中國經濟前景的看法最為悲觀。

進一步分析這項調查，中國Z世代中，約有62%的人擔心工作問題，另有56%擔心生活前景。不論是哪一項，數字都遠遠超過他們的長輩。

相較之下，另一項由美國麥肯錫公司（McKinsey & Company）進行的研究顯示，美國Z世代對於國家的前景較前幾代樂觀。

北京政治評論人士吳強在報導中指出，隨著年輕人前進的道路越來越狹窄和艱難，他們對未來的希望破滅了，「他們不再對中國領導人抱有盲目的信任和奉承」。

報導引述多位中國青年對前景的看法，並形容他們雖然悲觀，但是這樣的情緒是基於「他們親眼所見的事實和現實」，可說是「教養的悲觀主義」。

一名上海26歲的民眾受訪時說：「如果他們（政府）不改變政策，那麼會有更多人抗議，所以他們不得不改變。」

另個19歲的鄧姓大學生坦言，不敢奢望自己能在中國「蓬勃發展」，因為若想留在中國只有兩個選項，一是在上海當個普通上班族，不然就是聽父母的話，回老家考公務員。然而，兩個選項都不要，「我打算移民」。

上述兩位受訪者均同意，中國在不久的將來會有更多的異議空間，但是卻無法改變這裡的制度，因為政府太強大了，「要麼接受，要麼離開中國」。

報導提到，對於「穩字當頭」的中國共產黨而言，賦予Z世代更多的政治權力是「難以想像」的。

報導說，中國政府需要創造高薪工作並確保他們在經濟領域的穩定，就像他們的父執輩一樣，接受以有限的自由以換取繁榮，但在經濟放緩的情況下實現這一目標更加困難。

滿足Z世代對於薪資的期望將降低中國出口產品的競爭力、讓住房變得更便宜，可能讓近年來佔中國經濟活動1/4的房地產市場崩潰，「Z世代確實讓習近平進退兩難」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1120118