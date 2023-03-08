中國人權問題令人關切 聯合國要北京採取行動

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中國新疆省人權問題被外界關切，聯合國人權事務高級專員圖克7日要求北京採取行動。（中央社）

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天要求北京採取行動，以應外界對中國新疆省人權問題的「嚴重關切」。

法新社報導，自前聯合國人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet）發布報告說，中國在新疆的行為可能構成危害人類罪後，圖克就一直面臨來自西方國家和人權組織施壓，要求其對新疆議題採取堅定立場。

圖克在本屆聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）會議的演說中指出，聯合國對新疆維吾爾人和西藏人等少數族群受到的保護深為關切。

他表示：「針對中國方面，我們已開闢一系列與眾多參與者溝通的管道，以跟進各種不同的人權議題。」

圖克說：「我的辦公室在新疆地區記錄下許多令人嚴重關切的事項，特別是大規模任意拘留和持續的家人離散，並已提出需要具體跟進的重要建議。」

此外，圖克也對香港2020年實施影響深遠的港區國安法感到不安。在香港爆發大規模、且通常是暴力的親民主示威活動後上路的港區國安法旨在消除異議。

這是圖克去年10月接任聯合國人權事務高級專員以來，首次在日內瓦的人權理事會發表例行演說。

巴舍萊在任期於去年8月31日屆滿前13分鐘，發布外界等待已久的新疆人權報告。

這份報告詳述一連串侵犯維吾爾族和其他穆斯林少數族群人權的行徑，凸顯對普遍酷刑、任意拘留和「侵犯宗教和生殖權利」等「可信」指控。

北京強烈反駁這些指控，堅稱是在當地開辦職業訓練中心，以打擊極端主義。

去年10月，以美國為首的西方國家尋求在人權理事會舉行一場有關新疆報告的辯論。

但在中國大力遊說下，人權理事會47個成員國的表決結果是19國反對、17國贊成，另有11國棄權。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120308