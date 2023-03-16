中國涉嫌2次干預大選 加拿大任命前總督調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華15日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天任命前總督強斯敦調查中國涉嫌干預選舉的指控，履行他於本月稍早所作的承諾。

綜合路透社與法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）表示，強斯敦（David Johnston）將擔任此調查的特別報告員。現年81歲的強斯敦曾於2010年至2017年擔任加拿大總督，也是當時英國女王伊麗莎白（Queen Elizabeth）的私人代表。

杜魯道曾在6日表示，他將任命1名獨立特別調查員，針對中國謀劃干預2021與2019年聯邦大選的媒體報導進行調查。

據加拿大媒體報導，中國否認涉及在2019年與2021年選舉期間秘密資助或涉入某些候選人的競選活動。

杜魯道辦公室在聲明中說：「強斯敦先生將獲得廣泛授權，就外國涉及干預最近兩次聯邦大選進行調查，並就如何進一步保護我們的民主提出專家建議。」

聲明指出，政府將遵守強斯敦的建議，其中可能包括正式調查。

反對黨要求杜魯道對中國採取更強硬立場，不過杜魯道迄今迴避公開調查的要求，在加拿大政治體系中，公開調查可能需要幾年時間才能完成。

杜魯道與國安高層已承認中國干涉加國大選的企圖，但堅稱並未改變選舉結果。

強斯敦在擔任總督前是一名公務員與法學教授，他還擔任前總理哈珀（Stephen Harper）的特別顧問，負責為確保加拿大航空大量購買空中巴士（Airbus）而支付的秘密佣金進行公開調查。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120316