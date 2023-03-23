加拿大議員涉密會中國官員 建議北京緩放被捕加國人

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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）加拿大眾議員董唅鵬今天遭媒體揭露曾私下與中國官員會面，2年前建議北京延遲釋放兩名被捕的加拿大人。董唅鵬否認指控，但決定離開聯邦自由黨黨團，以獨立議員身分繼續工作。

董唅鵬（Han Dong）是多倫多唐谷北（Don Valley North）選區選出的自由黨議員，加拿大媒體「環球新聞」（Global News）今天報導，根據國安人員消息指出，董唅鵬曾於2021年2月私下與中國駐多倫多總領事韓濤會面，他建議北京應延遲釋放兩名被中國拘捕的加拿大人－前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michale Spavor）。

康明凱和史佩弗於2018年12月10日在北京被捕，外界認為兩人被捕是因為中國報復加拿大應美國要求而拘捕了華為公司財務長孟晚舟。歷經近3年引渡攻防戰後，孟晚舟於2021年9月24日獲釋，北京也隨即釋放了康明凱和史佩弗。

當時由於康明凱和史佩弗被無理拘留且被剝奪領事探視等基本權利，令加拿大輿情憤怒，加拿大反對黨頻頻指責總理杜魯道（Justin Trudeau）對北京過度懦弱。

據媒體引述國安人士的說法，董唅鵬向韓濤表示，如果北京釋放兩人，將令加拿大最大反對黨保守黨受益；但董唅鵬也對韓濤說，北京仍需要在兩人的案件上釋出一些看似取得進展的信號，不要讓執政自由黨持續被國民批評。

國安消息人士也指出，是董唅鵬主動發起想與韓濤討論此事。

董唅鵬回應媒體查核時說，他的確曾與韓濤會談，但否認他是主動方，並否認他建議北京延遲釋放兩人，相反地，他總是把握每一個和中國官員見面的機會，呼籲中方立刻釋放康明凱和史佩弗。董唅鵬稱，相關指控是對他的誹謗。

國安人士指出，加拿大安全情報局（CSIS）報告中將董晗鵬歸類為「中國領事館的密友」，事後亦調查董唅鵬與中國領事館的接觸是否符合議員職權和外交規範，並調查其接觸是否影響北京決策。

杜魯道辦公室則回應，之前並不知道董晗鵬有與韓濤對話，董唅鵬所為並非按照政府指令行事，從未要求董唅鵬擔當兩國交涉的秘密管道。董唅鵬出生於上海，13歲隨父母移民加拿大。

最近加媒陸續獲得CSIS的報告，揭露中國干預加拿大2019年和2021年兩次聯邦選舉，其中提到2019年中國透過多倫多領事館指揮了一個干預選舉的網絡活動，董唅鵬是網絡中的一員，曾獲領事館幫助。

董晗鵬否認接受任何外國政府幫助。中國駐多倫多領事館也發聲明否認。

加拿大眾議院曾兩次通過關於維吾爾人遭中國當局迫害的投票，一是承認維吾爾遭種族滅絕，二是要求政府接收一萬名維吾爾難民，但董唅鵬都刻意缺席投票。

早前杜魯道為董辯護，稱董並未對加拿大不忠，並說應鼓勵華裔加拿大人參與政治。

杜魯道政府已任命一名獨立調查員，公開調查一系列外國干預選舉的疑雲，並啟動關於設立「外國影響透明度登記處」的公共意見調查。（編輯：林憬屏）1120323