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加拿大停止資助與敵對國家有關人員的敏感研究

2023/2/15 15:52
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（中央社蒙特婁14日綜合外電報導）加拿大政府今天宣布，如果研究人員與具敵意的外國國防或安全組織有所聯繫，政府將停止資助他們對於敏感主題的研究計畫。

法新社報導，加拿大科學、衛生與公共安全部3部部長在一份聯合聲明中表示，「加拿大在生態系的先進研究處於全球發現的最前沿，但它也可能是外國行動者對我們國家安全形成威脅的誘人目標。」

為此，如果任何研究參與者其所屬大學或機構，被認為與對加拿大具敵意的外國安全組織有所聯繫，他們在敏感領域的研究補助申請將不會獲得通過。加拿大政府同時要求大學也採取類似指導原則。

不過加拿大政府在聲明中並未具體說明哪些是敏感的研究領域。

「環球郵報」（Globe and Mail）一月揭露，多年來，數十間加拿大大學一直與中國軍方有聯繫的科學家合作。

加拿大警方去年11月逮捕了魁北克水電公司（Hydro-Quebec）一名前研究員，罪名是為中國從事間諜活動，成為加拿大首例。

中加關係近年來急速惡化，特別是加拿大應美國要求於2018年逮捕華為財務長孟晚舟之後。中國方面則是將兩名加拿大人關了近3年作為回應，孟晚舟後來與美國政府達成協議回到中國，中國便釋放了他們。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120215

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