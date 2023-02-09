曾被困加拿大 孟晚舟將首次當值華為董事長

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（中央社台北9日電）曾被困在加拿大的華為財務長孟晚舟即將於4月1日首次當值華為輪值董事長。近日孟晚舟頻亮相，帶隊走訪中國建材集團、中國華能集團兩家中央企業。

電子行業媒體集微網指出，一年前的2022年4月1日，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟獲華為輪值董事長任命，根據華為制度，公司輪值董事長由每人輪流當值6個月。

目前，華為共有3名輪值董事長，分別是徐直軍、胡厚崑、孟晚舟，正在當值的徐直軍任期將於3月31日結束。

正觀新聞報導，7日，中國建材集團與華為技術有限公司在北京舉行戰略合作協議簽約儀式。雙方在新材料研發、數位化、綠色低碳、國際化等領域緊密合作，推動雙方實現高品質發展。

中國建材集團黨委書記、董事長周育先，華為公司副董事長、輪值董事長、財務長孟晚舟出席簽約儀式並見證簽約。

同一天，孟晚舟又帶隊拜訪了中國華能集團有限公司。據報導，她表示，華為堅持加大對研發的投入，期待華能透過聯合實驗室等牽引課題研究，與華能一起攜手探索數位技術與煤炭產業相結合的解決方案。面向未來，希望雙方在數位化、煤炭、新能源等領域持續深入合作。

華為網站信息顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司財務長、帳務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、財務長。

2018年12月，加拿大警方依美國的要求，逮捕過境的盂晚舟，美方指其涉及銀行欺詐等23條罪名，要求將其引渡美國，華為則否認相關罪名。2021年9月，美國司法部與孟晚舟達成協議，暫緩起訴她違反美國制裁令；加拿大法院隨即終止對她的引渡聆訊，孟晚舟獲釋回國。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120209