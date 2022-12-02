美檢請求法官駁回孟晚舟銀行詐欺等指控 美中緊張稍緩

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國檢方今天請求法官，駁回華為技術有限公司高級主管孟晚舟被指控的銀行詐欺等罪名。孟晚舟2018年因這些指控而在加拿大被捕，造成了美、中關係緊張。

路透社報導，孟晚舟去年與檢方達成緩起訴協議，使她被指控的罪名將在2022年12月1日撤銷，時間上正是她因美國發出逮捕令而在加國被捕的4年之後。

美國紐約布魯克林聯邦檢察官波柯爾尼（Carolyn Pokorny）今天致函聯邦地區法官唐諾利（Ann Donnelly），表示由於並無孟晚舟違反協議的資訊，「謹提請駁回被告孟晚舟一案的第3次更新起訴」。

電信設備製造商華為被美國視為國家安全威脅，現仍在本案遭到指控，案件尚在紐約布魯克林聯邦地區法院審理中，判決日期未定，明年2月7日將召開進度討論會。

美國檢方今天的行動在意料之中，為美、中關係特別令人憂心的一個插曲劃下句點。此事也使加拿大捲入兩大超級強權更全面的衝突中。

孟晚舟在與美國檢方達成的緩起訴協議中承認，她在2013年會見匯豐銀行（HSBC）一名主管時，對華為在伊朗的業務作出不實說明，誤導匯豐提供有違美國制裁規定的銀行服務。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111202