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孟晚舟出席華為財報記者會 返中後首度公開亮相

2022/3/28 19:06（3/28 20:46 更新）
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華為28日下午舉行「2021年年度報告發布會」，這也是「華為公主」孟晚舟返回中國以來第一次公開亮相。（中新社）
華為28日下午舉行「2021年年度報告發布會」，這也是「華為公主」孟晚舟返回中國以來第一次公開亮相。（中新社）
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（中央社台北28日電）中國電訊設備巨頭華為今天公布，2021年營收人民幣6368億元（約新台幣2.8兆元），淨利潤1137億元（約新台幣5134億元）。這也是「華為公主」孟晚舟返回中國以來第一次公開亮相。

華為下午舉行「2021年年度報告發布會」，會上公布去年營收情形。

據香港經濟日報、澎拜新聞報導，華為2021年年度報告顯示，去年全球銷售收入6368億元，年減28.6%；淨利潤1137億元，年增75.9%。

華為輪值董事長郭平表示，公司「整體經營情況符合預期，營運商業務表現穩定，企業業務穩健成長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道」。

華為首席財務官孟晚舟指出，「我們的規模變小了」，但是盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力不斷提升。得益於主營業務的盈利能力提升，2021年華為經營現金流有較大增長，達到597億元人民幣；資產負債率降低到57.8%。

孟晚舟說，華為2021年研發投入達到1427億元，占全年收入22.4%，再創歷史新高，估計10年累計投入研發費用超過8450億元；華為未來持續加大研發投入。

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被問及華為自行研發晶片方向，郭平說，半導體是一個非常複雜的環境，華為樂意看到有愈來愈多企業參與晶片行業。未來的晶片布局，華為的通訊產品採用多核結構，支撐軟體架構的重構和性能，相當於被晶片注入新的生命力。

孟晚舟是華為創辦人任正非長女，她在2018年12月於加拿大溫哥華機場被當地警方拘捕；美國指控孟晚舟涉銀行詐欺等，要求引渡至美國受審。此後孟晚舟與美國司法部達成協議，暫緩起訴，加拿大法院也終止引渡聆訊，孟晚舟即時獲釋，在2021年9月25日抵達深圳。（編輯：李雅雯/邱國強）1110328

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