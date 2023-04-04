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總統4/5見麥卡錫 府引雷根名言「正義足夠勇敢」批中

2023/4/4 08:43（4/4 09:17 更新）
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（中央社記者溫貴香貝爾墨邦市3日電）總統府副秘書長張惇涵當地時間3日在貝里斯，引用前美國總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」強調，跟民主國家交流是台灣人民的權利，中國沒有置喙餘地；期待與議長麥卡錫及跨黨派議員，面對面交換意見。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見總統蔡英文。中國外交部發言人毛寧揚言，蔡總統若與麥卡錫會晤，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。

張惇涵3日下午陪同蔡總統視察「貝羊計畫」後，回應有關會晤麥卡錫、會談時間點與內容時說，他想引用雷根名言「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，民主台灣要跟民主的國家進行交流，這是台灣2300萬人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

張惇涵表示，很期待美西時間4月5日，在雷根總統圖書館跟議長麥卡錫面對面交流，並與美國跨黨派國會議員們交換意見；至於總統是否公開演講，他表示，活動相關規劃都在最後緊鑼密鼓的討論跟溝通，會進一步向外界說明。

外傳會有20多位美國會議員參加，張惇涵表示，就他了解，會有跨黨派議員與會，因為是由麥卡錫邀請，必須尊重議長；雙方對活動規劃都有密切溝通及充足默契，蠻早就決定4月5日會面。

總統在結束視察「貝羊計畫」離開前，媒體喊話將準備與麥卡錫聊哪些議題？總統則反問：「今天不是來看羊嗎？」（編輯：林克倫）1120404

#麥卡錫
#張惇涵
#雷根
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