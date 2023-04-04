蔡總統視察貝羊計畫 親餵小羊直言想帶回家

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（中央社記者溫貴香貝里斯卡優區3日電）總統蔡英文今天率團視察台灣與貝里斯兩國合作的「貝里斯國家種羊中心」，為中美洲首座現代化高床式羊舍，蔡總統不僅親餵小羊，看著小羊可愛模樣，一度要把臉湊近，讓她直言想帶回家。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」下午前往中央農場視察「中華民國（台灣）駐貝里斯技術團種羊生產計畫」，總統抵達後，首先聽取技術團團長潘生才簡報，說明台貝兩國政府合作的「種羊生產暨輔導體系強化計畫」（貝羊計畫）。

在貝國農業部長Jose Mai及受益農戶致詞後，蔡總統在貝國農業部長等人陪同下參觀羊舍。接著由役男吳宥靚、許天翰說明小羊餵乳方式。

蔡總統更是親餵小羊並說，牠們吸得很用力一定很餓，「吸得速速叫（台語）」；她也作勢要親小羊，讓一旁記者詢問「是不是很想帶回家？」，總統說「是」。

貝里斯「國家種羊中心」首座羊舍在台貝兩國政府合作計畫支持下，成為中美洲第一座現代化高床式羊舍，可容納多達400頭種羊，逐步協助貝國提升整體國家肉羊產業生產力。2021年起也與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，共同輔導當地弱勢家庭，藉由養羊事業逐步改善貧困生活。

與會者包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠、國際合作發展基金會秘書長項恬毅及駐貝里斯大使徐儷文等人皆陪同蔡總統這項活動。（編輯：潘羿菁）1120403