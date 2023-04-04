蔡總統5日見麥卡錫 綠委：見證台美關係緊密堅實

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（中央社記者王承中台北4日電）總統蔡英文將在美西時間4月5日於加州與美眾議院議長麥卡錫見面。民進黨立委王定宇今天表示，這是台美斷交後，美方在境內接待台灣總統的最高層級，見證台美關係密切而堅實。

國民黨立委江啟臣則指出，他認為這是白宮、美國國會還有台灣協調後，將美中台三方衝突降至最低的方法，循過去台灣總統過境美國的安排，讓中共沒有理由進行大動作的抗議。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見蔡總統。總統府發言人林聿禪也證實此項消息並表示，此為2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

民進黨立委羅致政接受中央社記者訪問時表示，蔡總統與麥卡錫在美國本土見面，這是台美斷交以來，台灣總統在美國本土見到的美國政府最高層級人士。眾議院代表美國的民意，麥卡錫跟蔡總統見面，也是具體落實及鋪排友台的動作，相信未來會有很多對台有實質幫助的法案通過

民進黨立委王定宇指出，麥卡錫身為眾院議長，將率跨黨派國會議員一起會晤蔡總統，並討論台美相關事宜。這是40多年來，美方在美國境內最高層級接待來自台灣的民選元首，見證台美關係密切而堅實。

王定宇表示，中國不斷用盡各種動作阻撓這次見面，但台美間的交往顯示可以有各自安排和計畫，不容許中國說三道四，也不容許中國以武力或不正當方式影響台灣和國際社會往來。台灣在外交上有所突破，這是歷史的一刻，外交成就是2300萬台灣人的共同成就，而非單一黨派，也不分藍綠。

國民黨立委江啟臣指出，去年時任眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，造成第4次台海危機。他認為台美雙方在有了去年的經驗後，在沒有十足的把握時，應該不會希望讓中共有理由做文章，造成去年的事件重演。

江啟臣表示，安排蔡總統在加州選區與麥卡錫見面，是預料中的事，應是白宮、國會還有台灣協調後，認為這是將美中台三方衝突降至最低的方法。此循往例的安排，比較讓中共沒有理由進行大動作的抗議，美方也呼籲中共應克制。

國民黨立委陳以信表示，蔡總統在麥卡錫選區的附近與麥卡錫見面，這是台美關係重要的時刻，但台美關係友好並不是現在才開始，過去歷任總統過境美國，也經常跟美國參眾議員見面，呼籲北京當局正視中華民國的存在，不要過度反應，採取激烈的行動，這對兩岸關係不利，也會傷害台灣人民的情感。（編輯：趙蔚蘭）1120404