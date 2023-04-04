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蔡總統會麥卡錫 中國外交部：密切跟蹤事態發展

2023/4/4 17:37
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（中央社台北4日電）針對美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室宣布，麥卡錫將於5日會見總統蔡英文，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，路透社記者提問，麥卡錫（Kevin McCarthy）與蔡總統將在5日會面，中方是否會舉行軍事演習？

毛寧聲稱，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境竄美」，堅決反對美國政府第三號人物眾議長麥卡錫與蔡英文會見。因為此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，嚴重損害中方主權和領土完整。

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她宣稱，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，不得允許蔡英文「過境竄美」，不安排美政要和官員與蔡英文會面或接觸。中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

麥卡錫辦公室3日宣布，麥卡錫將於美西時間5日在加州擔任東道主，在鄰近洛杉磯的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤台灣總統蔡英文，屆時將有共和及民主兩黨人士參與。（編輯：邱國強/唐佩君）1120404

#麥卡錫
#蔡英文
#中國外交部
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