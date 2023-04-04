蔡總統5日見麥卡錫 柯文哲：中國不應氣急敗壞

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（中央社記者陳俊華台北4日電）總統蔡英文將在美西時間4月5日在加州與美國眾議院議長麥卡錫見面。民眾黨主席柯文哲今天說，台灣總統到國際見任何國際友人是應該的，只是正常國際間交往行為，中國不應感到氣急敗壞。

美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，將於美西時間4月5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會見蔡總統。總統府發言人林聿禪證實這項消息並表示，這是2300萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

柯文哲透過影片表示，美國是民主自由國家，麥卡錫又是美國眾議院議長，當然有權利見世界上任何一個人；台灣也希望有國際空間，台灣總統到國際見任何國際友人也是應該的。

柯文哲說，「在我看來，這只是正常國際間交往行為」，中國不應當對這件事感到氣急敗壞，特別如果中國希望是文明國際社會的一份子，更不應當如此。

柯文哲指出，不要忘記太陽跟北風的故事，台灣海峽兩岸距離是固定的，但是兩岸人心是變動的，太多文攻武嚇打壓，只會讓台灣的人心跑得更遠。（編輯：趙蔚蘭）1120404