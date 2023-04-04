蔡總統：訪問貝里斯成果豐碩 期待未來有更多合作

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（中央社記者溫貴香貝里斯市3日電）總統蔡英文訪問貝里斯最後一晚行程，出席貝里斯總理布里仙紐舉辦的晚宴與聖佩卓綜合醫院贈交儀式，布里仙紐致詞提到，特別準備台灣佳餚，以解總統鄉愁；總統也說，此行成果豐碩，期待未來有更多的合作。

蔡總統晚間出席布里仙紐（John Briceño）舉辦的晚宴，兩人共同見證聖佩卓綜合醫院（San Pedro General Hospital）贈交儀式，聖佩卓是貝里斯最富盛名的觀光勝地，每年吸引大量國際旅客前往觀光，但地位處離島，醫療資源不足，導致有醫療需求的居民或旅客需長途跋涉赴貝國本島就醫。

布里仙紐2022年3月訪台期間提出希望在當地興建綜合醫院，台灣政府同意援助，由貝方指定工程營造商「海外工程公司」（OECC）承建。今年1月兩國政府簽署合作協定。這項計畫正由OECC與貝國政府就設計相關規畫等節進行磋商，並據以施工。

今晚是蔡總統「民主夥伴共榮之旅」停留貝里斯最後一晚，布里仙紐致詞表示，他知道蔡總統此行下一站要去美國，因此晚宴特別準備台灣菜餚以解總統的鄉愁。

總統也以英文致詞感謝布里仙紐伉儷舉辦這場盛宴。

總統說，去年3月在台北接待布里仙紐訪團，討論了在貝里斯可以推展的合作計畫。現在很高興親眼見證構想成真。聖佩卓綜合醫院即為最佳例證，今年1月簽訂醫院興建工程合作協定瞭解備忘錄，希望這座醫院能夠滿足貝里斯旅遊勝地的居民和遊客，對便捷及完善醫療服務的需求。

總統提到，下午參觀種羊生產計畫，看到台貝技術合作如何培育農業專長。這些以兩國人民、機構、企業和政府間的堅實夥伴關係為基礎的計畫，是台灣致力於貝里斯發展的具體例證，期待未來有更多合作。

總統說，在貝里斯行程成果豐碩。稍早，有機會與布里仙紐和其他政府官員就雙邊關係交換意見，也非常榮幸至貝國國會致詞，闡述兩國堅定且穩健的夥伴關係。同時，也收到眾議院重申支持台灣及兩國真誠友誼的決議議文。

蔡總統表示，大家都知道台灣人熱愛美食，在一天緊湊的行程後，大家非常期待今晚貝里斯美食；她舉杯祝賀台貝友誼長存，兩國邦誼永固。

總統明天將出席「婦女賦權計畫」成果展，規劃下午搭乘專機離開，預計過境洛杉磯，將會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與跨黨派國會議員等人，將是蔡總統這次出訪重頭戲。（編輯：潘羿菁）1120403