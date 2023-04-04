蔡總統會麥卡錫中國喊將維護主權 外交部：荒誕無稽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）總統蔡英文預計5日會晤美國眾議長麥卡錫，中國聲稱將採堅定措施維護主權領土完整。外交部上午回應，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部指出，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。

蔡總統將於美西時間4月5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國外交部發言人毛寧昨天表示「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）則敦促中國不要過度反應。

外交部上午發布新聞稿指出，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。

外交部指出，中國外交部近日針對蔡總統此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。（編輯：潘羿菁）1120404