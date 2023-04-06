蔡總統抵雷根圖書館 麥卡錫親迎[影]
2023/4/6 01:10（4/6 02:35 更新）
總統蔡英文（左）5日在加州雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫（右）會談。（圖取自twitter.com/SpeakerMcCarthy）
（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）總統蔡英文今天將在加州雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫會談，會後並將發表公開談話。蔡總統於美西時間5日上午10時驅車抵達會場，麥卡錫親自迎接。這場各界矚目的會晤，吸引美國及各國媒體超過200人採訪。
蔡總統結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後，回程過境洛杉磯。美西時間上午與麥卡錫（Kevin McCarthy）及美國跨黨派國會議員於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行閉門會談，蔡總統於上午10時驅車抵達會場，麥卡錫親自迎接。
會場外有支持台灣的僑胞高喊台灣加油力挺蔡總統，也有中國僑民舉五星旗抗議。
蔡總統與麥卡錫閉門會談後，將發表公開談話。
美國國務卿布林肯今天重申，台灣總統都曾過境美國，行之有年。總統舉行的會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。1120406
總統蔡英文（前右3）美西時間5日上午10時驅車抵達雷根圖書館，美國眾議院議長麥卡錫（前右2）親自迎接。（路透社）
（中央社製圖）
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