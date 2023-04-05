談蔡總統會晤麥卡錫 布林肯重申符合先例

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）針對總統蔡英文即將與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤，美國國務卿布林肯今天重申，台灣總統都曾過境美國，行之有年。總統舉行的會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。

蔡總統結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後，回程過境洛杉磯。她預計美西時間今天上午與麥卡錫（Kevin McCarthy）及美國跨黨派國會議員於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行閉門會談。蔡總統與麥卡錫會後將發表公開談話。

正在布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議的布林肯（Antony Blinken）今天在記者會上被問及此事時，首先重申台灣高層過境並非新鮮事，這是私人且非官方行程，行之有年。

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布林肯指出，每位台灣總統都曾過境美國，總統的會晤與活動也都符合先例。美國對台立場維持一致且不變，包括以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一中政策，美方反對任何一方片面改變現狀。

至於中國揚言反擊，他也重申美方一貫立場指出，北京不應以過境為由，採取任何行動加劇緊張局勢、改變現狀。美方目標始終如一，期望和平、台海穩定並確保和平解決兩岸分歧。（編輯：林治平）1120405