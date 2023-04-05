蔡總統會麥卡錫 評：中國威脅反映美中關係惡化

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（中央社台北5日電）針對總統蔡英文將會見美國眾議院議長麥卡錫及中國可能反應，美國專家分析，台灣總統在美國會晤眾議長前所未有，對推進美台關係有實質作用。若中國因此威脅，就反映美中關係正加速惡化。

美國之音（VOA）報導，美國德國馬歇爾基金會印太項目主任、中國研究專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣總統在美國國土會晤美國眾議院議長，是前所未有的，這本身就很重要，她一點也不認為這是會晤的降格。

葛來儀指出，蔡總統與麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，將為推進美台關係產生實質作用。她並認為，兩人將討論整體的美台雙邊關係，也許還會討論美國國會正在進行的一些倡議。而蔡總統也會將她認為的美台關係優先事項提出來討論。

報導提到，蔡總統先前與美國非官方機構接觸的多個場合中，都公開呼籲美國注意雙重課稅對台灣投資者的影響，這一呼籲得到一些美國國會議員的響應。葛來儀認為，像這樣的實質議題可能在「蔡麥會」中被提出。

中國對蔡總統與麥卡錫的會面，事前已多次出言恫嚇，今天更宣布在台灣海峽中北部舉行「聯合巡航巡查專項行動」。葛來儀認為，美台雙方如何安排這項會晤，可能影響北京隨後的反應。

葛來儀分析，中國如何反應將取決於幾個因素：特別是會晤是否完全是非公開的？會後是否有記者會公開談論這次會晤？會不會說一些被北京視為挑釁性的話，導致中國以更強硬的方式作出軍事回應？

美國國家安全智庫「流氓國家項目」（Rogue States Project）負責人卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）指出，蔡總統會晤麥卡錫再次引發中國軍演威脅，是美中關係加速惡化的反映。

卡吉亞尼斯認為，美國和中國已經陷入了一場非常殘酷的冷戰，這種情況不會真正改變。而這象徵著一個更大的問題，即美國和中國甚至不再是「競爭對手」，它們現在是「死敵」，在國際舞台的各個方面競爭，無論是技術還是經濟，無論是純粹的軍事力量還是盟友爭奪。「這次會晤（蔡麥會）只是其中的一部分」。

即將登場的「蔡麥會」中，曾於2月訪問台灣、現任美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席的蓋拉格（Mike Gallagher）也將與會。葛來儀認為，麥卡錫可與蓋拉格緊密合作，舉行有關中國對台灣威脅的聽證會，並推進提升美台關係的立法。

卡吉亞尼斯也表示，在中國的強勢武力威脅面前，麥卡錫需要推進美國對台灣的軍事支持。而眾議院議長可提議的事項有很多，讓拜登（Joe Biden）政府採取行動，提供台灣需要的「標槍」（Javelin）防空飛彈、陶式飛彈（TOW missiles）及先進戰機，甚至可以是F-35隱形戰鬥機。（編輯：邱國強/唐佩君）1120405