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蔡總統抵洛杉磯下榻飯店 台僑獻花迎接高喊「總統好」【圖輯】

2023/4/5 13:15（4/5 13:49 更新）
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總統蔡英文抵達洛杉磯市中心的朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel），台僑熱情迎接。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文抵達洛杉磯市中心的朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel），台僑熱情迎接。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
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（中央社記者林宏翰、張欣瑜洛杉磯4日專電）總統蔡英文過境美國洛杉磯，約300多名僑胞在飯店外熱情迎接，高喊「總統好」、「小英我愛你」，洛杉磯選出的台美小姐張芳瑜戴著后冠代表獻花。

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」，結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後，回程過境洛杉磯。專機於美西時間晚間7時45分左右抵達洛杉磯國際機場，一行人於8時30分抵市中心的朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel）。

蔡總統在駐美代表蕭美琴陪同下，下車後親切與等候許久的僑胞握手，未發表談話即進入飯店。

洛杉磯選出的台美小姐張芳瑜（Tiffany Chang）戴著后冠為總統蔡英文獻花。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
洛杉磯選出的台美小姐張芳瑜（Tiffany Chang）戴著后冠為總統蔡英文獻花。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日

來自聖地牙哥的衛逸鳴常參加台灣人公共事務會（FAPA）活動，這次帶著老婆與兩個小孩，開了2小時車到洛杉磯，一起迎接蔡總統。

他受訪時說，蔡總統明天要與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，這是台美關係重大突破，「台灣越來越多出現在國際場合，可以告訴中國，民主與自由強大的力量」。

衛逸鳴說，從小教育小孩要記得自己的根，跟別人說自己是台美人（Taiwanese American）。小朋友對著麥克風說：「我是台灣人」。

僑胞衛逸鳴（左）一家從聖地牙哥開車2小時到洛杉磯迎接蔡總統。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
僑胞衛逸鳴（左）一家從聖地牙哥開車2小時到洛杉磯迎接蔡總統。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日

除了台僑熱情迎接，飯店外出現三足鼎立的特殊場面。立場不同的兩派在美華人相互對峙，一邊喊「一個中國、反對台獨」、另一邊回嗆「一邊一國、台灣獨立」。

台灣團體號召的群眾靜候蔡總統抵達，不過飯店外兩派立場不同的中國人士相互叫囂。

支持台灣的人士高舉綠色布條，寫著「歡迎蔡英文總統，大陸華人支持你」；另一邊群眾拿著紅色五星旗，上演對峙戲碼，雙方相隔不到100公尺。為免擦槍走火，約10名警力將兩派人馬隔開，呼籲克制。

總統蔡英文4日晚間抵達洛杉磯下榻飯店，場外除了台灣人社團迎接，立場不同在美中國團體也到場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文4日晚間抵達洛杉磯下榻飯店，場外除了台灣人社團迎接，立場不同在美中國團體也到場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文4日晚間抵達洛杉磯下榻飯店，立場不同的在美中國人團體互相對峙。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文4日晚間抵達洛杉磯下榻飯店，立場不同的在美中國人團體互相對峙。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年4月5日

兩派在美華人對峙，集合台僑的台灣社團夾在中間，不斷向支持台灣的華人喊話，希望不要搭理舉著五星旗的群眾。

數十名挺台的中國人士下午2點集合前往飯店外守候，抗議蔡總統過境的中國僑民也在近7點到達，雙方拿起大聲公喊口號達1個半小時。

蔡總統預計停留洛杉磯3天2夜，明天計畫在市中心西北約64公里的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與眾院議長麥卡錫率領的跨黨派議員會晤。麥卡錫將扮演東道主迎接蔡總統，兩人預計會後共同對媒體發表聲明。（編輯：廖漢原）1120405

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」4日過境洛杉磯，支持台灣民主的中國人士聚集飯店外。圖為支持者的標語。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」4日過境洛杉磯，支持台灣民主的中國人士聚集飯店外。圖為支持者的標語。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
蔡總統一行人過境洛杉磯，近百名中國僑民於飯店外集結，警員在現場維持秩序。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
蔡總統一行人過境洛杉磯，近百名中國僑民於飯店外集結，警員在現場維持秩序。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」4日過境洛杉磯，支持台灣民主自由的中國人士下午聚集飯店外守候蔡總統訪團抵達。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」4日過境洛杉磯，支持台灣民主自由的中國人士下午聚集飯店外守候蔡總統訪團抵達。中央社記者張欣瑜洛杉磯攝 112年4月5日
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