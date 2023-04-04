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蔡總統5日會麥卡錫 中國擬動員千人干擾雷根圖書館

2023/4/4 22:52
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（中央社台北4日電）美國聯邦眾議院議長麥卡錫美西時間5日將與總統蔡英文於加州雷根總統圖書館會晤。據最新台美安全單位掌握情資顯示，中國駐洛杉磯總領事館將以每人400美元價格，號召千人赴雷根圖書館，並要求「做出聲勢、有效干擾」會面活動。

麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室昨天發出採訪通知，確定麥卡錫將於加州錫米谷（Simi Valley）當地時間5日，率領跨黨派議員在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡總統會談。

據台美安全情資顯示，由於日前蔡總統過境紐約時，中國動員的僑民抗議效果不彰，甚至每人「走路工」200美元資訊都遭揭露；中國駐美國大使館30日急電洛杉磯總領事館，要求5日務必要「做出聲勢、有效干擾」雷根圖書館的會面活動。

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為此，中國駐洛杉磯總領事館將以人均約400美元（約新台幣1萬2000元）價格，以「補助款」等名義，自僑民團體、促統社團及幫派等系統，動員超過1000人，前往雷根圖書館外抗議。

由於加州地區中國僑界組成複雜，且動員團體包括犯下南加州台灣人教會屠殺案的和統會，此項情資已受到台美安全單位的高度重視，正積極搜集各項可疑人員動態，以全力維護蔡總統及訪團安全。（編輯：楊蘭軒）1120404

#麥卡錫
#雷根圖書館
#中國駐洛杉磯總領事館
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