蔡總統將見麥卡錫 會後兩人發表公開談話

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（中央社記者溫貴香洛杉磯4日電）總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫將於美西時間5日上午10時在雷根圖書館舉行閉門會晤，會後兩人將公開發表談話；透過面對面的交流，相信民主夥伴的友情會如加州天氣炙熱，民主自由的光芒也會像加州陽光一樣閃耀。

總統蔡英文今天結束貝里斯國是訪問行程，預計美西時間4日晚間7時45分抵達洛杉磯，由駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）接機；總統隨後將赴下榻飯店，僑胞將有歡迎儀式。

總統府副秘書長張惇涵在總統專機從貝里斯前往洛杉磯的途中向隨團媒體記者表示，蔡總統與麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美西時間4月5日上午10時在洛杉磯雷根總統圖書館會晤，會有美國跨黨派國會議員參與；蔡總統與麥卡錫會後將發表公開談話，相關活動預計到下午1時30分，「內容應該蠻豐富的」。

他說，蔡總統透過與麥卡錫及眾議院跨黨派國會議員面對面的交流，相信民主夥伴的友情會像加州的天氣炙熱，民主自由的光芒也會像加州的陽光一樣閃耀。

他說，5日上午10時，蔡總統抵達雷根圖書館，與麥卡錫閉門雙邊會晤，會晤之前，總統與麥卡錫會合影，讓大家知道參與會晤的相關貴賓；閉門會晤之後，總統與麥卡錫將公開發表談話，之後共進午餐，約中午後結束活動。

媒體詢問，以會晤、公開談話方式，是否代表取消在雷根圖書館的演講，張惇涵表示，不曉得演講與談話有何不同，蔡總統就是會發表公開談話，麥卡錫與蔡總統會公開面對媒體與社會大眾。

該行程安排是否為首例，張惇涵表示，中華民國台灣的總統過境美國是很自然的事情，過去也有慣例，過去歷任總統過境美國的時候，都會跟美國民意的領袖或是國會議員互動，有時候是透過電話，這一次有機會在美國與眾議院議長面對面，是很難得的機會。

記者追問是否是突破，張惇涵表示，總統都在穩健當中尋求踏實的外交。

至於5日與蔡總統會晤的美方跨黨派國會議員名單，張惇涵表示，必須尊重麥卡錫，不方便代美國跨黨派議員公布行程，應該由他們自己說明。

除了5日在雷根圖書館相關活動之外，張惇涵說，5日晚間7時蔡總統將出席當地僑宴，活動會非常精實。（編輯：謝佳珍）1120405