分析：蔡英文會晤麥卡錫 台美中都希望避免危機

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）根據路透社分析，台灣總統蔡英文本週過境美國加州之際，台灣、中國和美國有著共同利益，亦即各自都希望確保得到應有的關注，但又不會引發新危機。

蔡總統明天將在洛杉磯會晤美國聯邦眾議院議長 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy），這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。

這是蔡總統在大約8個月之內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

這也是台美1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時由前總統李登輝接見時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪問團。

1997年，總統李登輝（前左）在總統府接見美國眾議院院長金瑞契（右），針對兩國關係廣泛交換意見。（中央社檔案照片）

這必定會引起北京的強烈反應。前美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台後，中國人民解放軍在台灣周邊舉行大規模軍事演訓，也取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

但中國這次反應可能沒有那麼極端。消息人士表示，美方和台灣都已採取措施，減少此行對中國領導人的挑釁。其中包括在加州舉行蔡麥會，而不是在離華府較近的地方或在台灣本土舉行，以及為蔡英文安排很少公開露面的議程。

分析師表示，在中國試圖與歐洲重建關係，以及台灣為2024年初總統大選做準備之際，中國有緩和反應的強烈動機。

麥卡錫曾公開表示，不排除未來訪問台灣的可能性。

中國駐美國大使館臨時代辦徐學淵上週表示，蔡麥會可能導致中美關係再次嚴重對抗。中國外交部今天表示將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員史托克斯（Jacob Stokes）表示：「很明顯台北和華府，以及北京，某種程度上在努力謹慎處理蔡總統過境美國的影響。」

一名美國官員告訴路透社，國務院已與她的團隊仔細協商訪美行程，確保除了其他事情外，紐約行將保持低調，不會激怒北京。

根據一名知悉規劃蔡麥會的消息人士，加州行也進行了類似的討論。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120405