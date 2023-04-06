蔡總統會晤麥卡錫 涉外人士：台美聯手拒絕威權紅線

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（中央社記者溫貴香洛杉磯5日電）總統蔡英文今天與美國眾議院議長麥卡錫會晤並將發表公開談話，涉外人士分析，這次的突破具「民主自由不容威脅，威權紅線不應該存在」、「台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗」兩大指標意義。

美西時間4月5日上午，蔡總統與麥卡錫在位於加州的雷根圖書館會面，同場有約20位跨黨派國會議員出席。這項會見的安排，是台灣總統第一次在美國本土與美國的國會議長見面，堪稱台美外交重大突破，無論就場所、規模及意義也屬罕見。

熟悉國際事務的涉外人士指出，這次的突破具有兩層重要的意義，分別凸顯了「民主自由不容威脅，威權紅線不應該存在」、「台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗」。

涉外人士表示，蔡總統此行，北京用盡心機，包括接受前總統馬英九到中國祭祖，邀新加坡、法國等元首政要接連訪問，以及出言恐嚇將強烈回擊蔡總統與麥卡錫的見面等。

該人士並說，甚至在紐約、洛杉磯兩個過境點都雇用紅色僑民抗爭騷擾，但卻對蔡總統此行受到的矚目，起不了任何有意義的影響，相反地隨著越多打壓與恫嚇，反而累積了更多的國際社會重視。

他說，如果去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台美便因為中國高強度的軍事威脅，在雙邊的往來上選擇自我限縮，結果只會讓中國的「紅線」步步進逼，最後台灣、甚至所有民主國家都會在中國威脅下動彈不得。

涉外人士表示，從過程中的溝通，到實際的籌劃安排，這段時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險充分交流訊息及意見，讓台灣總統行之有年的過境美國，不會因為北京的威脅打折扣，雙邊關係和實質的合作，也因此更上一層樓。

這位人士說，台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」，選擇在象徵自由打破威權鐵幕的雷根圖書館，並且在跨黨派國會議員的共同見證下會面，更是別具意義。

涉外人士表示，過去一週以來，中國透過馬英九的祭祖行，星、法等國元首的邀訪等，試圖壓制蔡總統此行的國際效應，國內一些在地協力者在「有沒有演講」這類假議題上製造錯假訊息等，實際上效果不彰。

涉外人士說，這些打壓最後終究無濟於事，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺。（編輯：黃瑞弘）1120406