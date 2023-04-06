蔡總統會晤麥卡錫 近200家媒體報導維安滴水不漏

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（中央社記者張欣瑜、林宏翰錫米谷5日專電）美國眾議院議長麥卡錫今天率領跨黨派國會議員會晤台灣總統蔡英文，麥卡錫於10時歡迎蔡總統，雙方握手致意後隨即進入會談現場，未發表談話。

美西時間5日上午10時，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）歡迎台灣總統蔡英文到訪。

今天不到7時，雷根總統圖書館就開始聚集大批媒體，估計有近200家，除了台灣媒體，美國和日本各有超過20家，美國網站「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon）記者路西（Susannah Luthi）告訴中央社，這是她見過最大陣仗的採訪。

為迎接這國際矚目的會晤，現場維安滴水不漏，警方每隔一段時間、或記者每次移動地點就向記者確認是否配戴證件，並出動防暴犬檢查器材。

麥卡錫團隊為迎接蔡總統，提早抵達現場，麥卡錫發言人斯巴克斯（Matt Sparks）接受中央社訪問，表示約一個半月前開始規劃，直至昨日所有議員名單才正式底定。

斯巴克斯說，選擇在雷根總統圖書館舉辦會晤，極具意義，雷根圖書館位於民主黨執政的加州，美國前總統雷根（Ronald Reagan）為共和黨，美國各界對此地點有共識。

麥卡錫和蔡總統進行閉門會談後，會再出來發表共同聲明。

這是蔡總統在大約8個月之內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾議院議長裴洛西。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾議院議長金瑞契所率領的訪問團。（編輯：陳正健）1120406