歷史性會晤麥卡錫 蔡總統：台灣並不孤單

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（中央社記者溫貴香洛杉磯5日電）總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人會後共同發表談話，蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。她數次提及雷根，強調在面對這世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。

蔡總統在駐美代表蕭美琴等人陪同下，美西時間5日上午驅車前往雷根圖書館會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派國會議員，兩人會後共同在「空軍一號館」發表公開談話。

蔡總統表示，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫及國會議員見面。她感謝麥卡錫的盛情接待，以及跨黨派國會領袖在百忙之中撥冗與會，大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單。

提到雷根圖書館，蔡總統說，這裡可以說是最佳的會面地點，向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。在外交領域經歷重大變動的年代，雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。

蔡總統說，雷根任內1982年的「六項保證」，以及國會通過的重要法案「台灣關係法」，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎，維護和平、促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。

但蔡總統提到，所有人都明白，先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」

蔡總統表示，她與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中也提及雷根的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，只要團結一心，必定更強大。

蔡總統說，她代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛共同利益、和平及繁榮。

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她強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持；在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。

這場會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。（編輯：黃瑞弘）1120406