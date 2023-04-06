麥卡錫總結會蔡英文3重點 首重持續軍售確保如期抵台[影]

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總統蔡英文（前左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（前右）於美西時間5日上午10時在雷根圖書館舉行會晤，兩人一起步入會場。中央社記者趙世勳攝 112年4月6日

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（中央社記者林宏翰、張欣瑜洛杉磯5日專電）美國眾議院議長麥卡錫今天與總統蔡英文會談後，總結3大重點，分別是持續對台軍售、加強經貿交流與支持自由民主的台灣。

麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy）與17位跨黨派國會議員下午舉行共同記者會，麥卡錫接受提問前，談到與蔡總統及台灣訪團會談的3大重點。

麥卡錫說：「首先我們必須加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。其次要加強經濟合作，特別是貿易與科技。第3必須在世界舞台上推廣我們共同的價值觀。」

麥卡錫說明，世界緊張局勢處於冷戰結束以來新高，某些威權領導人試圖利用暴力與恐懼挑動不必要的衝突，台灣與美國長年共同經歷許多挑戰，至今仍持續在貿易、人權、科技等議題上合作。

他指出，美國必須真誠面對自身價值，確保長久以來對台灣人民的支持，台灣人民長久與美國共享和平、自由與民主等價值。

媒體曾報導，台灣向美國購買數十億美元裝備，卻未按時交付。記者會上，美國媒體問麥卡錫，對加強對台軍售有什麼計畫？華府是否因害怕激怒北京而有所保留？

共和黨籍的麥卡錫指出，就他與拜登政府溝通的經驗，他認為拜登政府也知道加強對台軍售、加速交付武器的重要性。他引述美國前總統雷根（Ronald Reagan）的名言，「實力帶來和平」（Peace Through Strength）。

麥卡錫說，雷根1982年提出的六項保證，延續數十年的對台灣軍售政策，美國政府也將持續並加速對台提供武器，他認為這是美國國會的跨黨派共識。

麥卡錫舉例，2015年訪問烏克蘭後，他主張應出售單兵操作的反坦克「標槍飛彈」（Javelin）給烏克蘭，但後來沒有實現。他說，現在回頭去想，如果烏克蘭擁有足夠防禦力量，也許俄羅斯就會有所畏懼，數千條人命就不會白白犧牲。（編輯：廖漢原）1120406