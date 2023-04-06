「蔡麥會」落幕 蔡總統感謝美支持、麥卡錫稱台美友誼是和平關鍵
（中央社台北6日電）總統蔡英文美西時間5日上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，會後共同發表談話，創下台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，被視為台美外交重大突破。值此同時，中共海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，國軍全程監控動向。
這場會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談，舉世關注，會談現場雷根圖書館擠進近200家各國媒體。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，這場備受矚目的事件，標誌著民主的團結，並且對抗中國的威脅。
麥卡錫小檔案
生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員
在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。
面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。
蔡總統與麥卡錫會後共同在「空軍一號館」發表談話指出，國會議員的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
她說，在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持；在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。
麥卡錫指出，當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統是重要推手。他談到今天這場會談有民主黨、共和黨的跨黨派國會議員出席，「有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強」。
他提到，台灣是成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。台美之間的合作持續在對話及交流中拓展。他認為，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。
這是蔡總統在約8個月之內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日於總統府接見時任眾議院議長裴洛西。
這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第1次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾議院議長金瑞契所率領的訪問團。
在蔡總統會見麥卡錫前，中共動作頻頻。國防部公布照片指出，掌握中共解放軍海軍航空母艦山東艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓；航行過程中，國軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。
美國國務卿布林肯則重申，台灣總統都曾過境美國，行之有年。總統舉行的會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢。（編輯：郭無患）1120406
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