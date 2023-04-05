蔡總統將會麥卡錫 學者評中國巡航：北京持續強硬

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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，中國啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。星國學者分析，北京持續強硬，儘管對中國做出讓步，也不會獲得正面回應。

蔡總統與麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美西時間5日在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）閉門會談。

中方先前多次對蔡總統與麥卡錫會晤表達反對，白宮、美國國務院則不斷釋出訊息要北京不要過度反應。

對於中國啟動台海巡航，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天接受中央社記者訪問指出，這顯示中國持續對台文攻武嚇。儘管台美雙方已做出調整，將蔡總統與麥卡錫會晤地點移到美西，但北京持續強硬，「似乎只能或只會做出過度回應」。

他分析，這或許也意味，雖然需要謹慎對待中國，但做出讓步也不會獲得對方正面回應。

央視新聞報導，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊今早開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

據福建海事局說明，「海巡06」輪是台灣海峽首艘大型巡航救助船，列編福建海事局。該輪搭載船用北斗系統、GPS全球定位系統等通信設備，並設有網路數據中心，可執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶汙染監測等任務。

另一方面，蔡總統即將會晤麥卡錫之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也赴中國訪問，預計明天在北京和中國國家主席習近平會談。

正值歐洲領袖訪中期間，中國對蔡總統與麥卡錫會晤的反應是否會較為和緩？莊嘉穎表示，也許在目前時間點上，中共行為會稍微和緩，但在他們結束訪中行程後，「中國也可以繼續升溫」。

他觀察，基本上，中國只會一直對台灣施壓。北京僅會基於自身內部考量而調整做法，例如不希望重要訪賓到訪時，「有太多衝突或摩擦」。

莊嘉穎直言，中國在習近平主政下，不論對國內或國外事務，一般就是以強硬方式處理。

蔡總統與麥卡錫會晤將是蔡總統繼去年8月3日於總統府接見時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，時隔8個月再度會見美國聯邦眾議院議長，更是台灣總統首度在美國本土與美國政壇排名第3的眾議院議長會談，具歷史意義。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度有美國眾議院議長與台灣總統會談。第一次是在1997年4月2日，由當時擔任總統的李登輝接見時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）所率領的訪問團。

去年裴洛西訪台後，中國加大對台軍事恫嚇作為報復，包括在台灣周邊海、空域實施大規模軍事演習，共機也頻頻越過台灣海峽中線，幾成常態。

外媒先前報導，蔡政府團隊說服麥卡錫，改在美國加州而非台北與蔡總統會面，避免刺激中國做出激烈反應。（編輯：韋樞）1120405