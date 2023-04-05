中國出動海巡編隊台海巡航 陸網反應冷看法兩極

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（中央社台北5日電）總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫前夕，中國福建海事局今天啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。中國網友對此反應兩極，許多人喊讚表示支持，但也有不少人認為沒啥用。

中國福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。

不過這項消息在中國社群並未受到太多重視，只有一些網友在央視新聞、觀察者網官方微博相關討論串表達看法。

微博顯示，多數中國網友喊讚表示支持，形容行動「霸氣」，並稱「統一的步伐越來越近了」、「美艦再也不敢大搖大擺的進來了」、「終於行動了，漁船被台灣『偽軍』抓捕那麼多，早就應該保護了」。

還有網友稱，「聯合巡航巡查專項行動是在推動巡邏常態化，最終完成對海峽的完全實控」、「海警海巡在烈度上沒有海軍強，但是對台灣周邊宣誓主權的意味更濃厚」；形容當局這一招可謂「適時、適度，高招」。

但是與去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共進行圍台軍演相比，不少中國網友對今天發布的台海聯合巡航巡查專項行動表示失望。

有網友提醒「這是海警救助巡航船」，有人反問「就一艘？我覺得太少了」；「炒了一天，我還以為是軍演」、「估計是沒啥用，大內宣」、「雷聲大雨點小」。有人形容，派海軍052型飛彈驅逐艦去台海「脫了軍裝穿上西裝，也還是比較能打的」。

還有網友批評，「果然就是邊上蹭蹭而已」、「在自己的12海里裡面打轉，就不要大肆報導了。很丟人。既然決定低調回應，就不要搞這種假貨」。

中國今天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，引發國際關注與諸多解讀，包括上述反應兩極的中國網友。

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福建海事局5日晚間再通報這次專項行動的重點目標與範圍，宣稱將對平潭對台直航集裝箱（貨櫃）航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

至截稿，中國官方媒體報導台海聯合巡防巡查專項行動，均未提及明天凌晨將在美國洛杉磯登場的「蔡麥會」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120405