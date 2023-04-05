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中共巡航檢查兩岸直航貨船 陸委會：嚴正抗議

2023/4/5 23:19
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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國大陸今天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會晚間對此表達強烈不滿，嚴正抗議。

陸委會今晚10時左右透過新聞稿表示，陸方的作為蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間交通正常往來產生嚴重不利影響，「我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議」。

陸委會強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，這是持續推動的政策方向。但若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，「我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔」。

中國大陸福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕，這項行動引發國際關注與諸多解讀。

麥卡錫將在美西時間5日上午10時（台灣時間6日凌晨1時）於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡總統，隨後兩人將閉門會談，跨黨派國會領袖參與。（編輯：邱國強）1120405

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