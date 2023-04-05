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中共山東號航艦行經台灣東南海域 國防部公布監控畫面

2023/4/5 19:43（4/5 20:16 更新）
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國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。圖為國軍海空監控山東艦（後）。（國防部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年4月5日
國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。圖為國軍海空監控山東艦（後）。（國防部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年4月5日
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）國防部今天表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓；航行過程中，國軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。

中共海軍山東號航空母艦（舷號：17）是中國第一艘國產自製002型航艦，於2019年12月17日在海南三亞軍港交付解放軍海軍，母港為三亞。

國防部指出，中共持續派遣機、艦，侵擾台灣周邊海空域，除對國家安全造成實質威脅，更破壞區域安全與穩定現狀，此類行徑絕非負責任現代國家應有表現。

國防部強調，外來壓力不會阻撓台灣走向世界的決心，國軍將持續嚴密監控台海周邊軍事動態，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，應處任何挑戰，有能力、有決心、有信心捍衛國家安全。（編輯：林克倫）1120405

中共海軍山東艦5日行經台灣東南海域，國軍海空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。（國防部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年4月5日
中共海軍山東艦5日行經台灣東南海域，國軍海空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。（國防部提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年4月5日
#國防部
#山東號
#中共
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